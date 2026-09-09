فکت چک؛ اخباری که ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-حمله سوم آمریکا به بندر جاسک

-حمله ارتش متخاصم آمریکا به دومین نفتکش ایران در جزیره خارک

-پیشنهاد جدید آمریکا به ایران برای انجام مذاکرات و پاسخ مثبت تهران به واشنگتن

-ادعای نتانیاهو درباره عدم دریافت هشدار از طرف امارات پیش از حملات هفتم اکتبر

-تعرض و توهین دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان به یک خانم

-دریافت عوارض ورود به طرح ترافیک برای موتورسیکلت‌ها