به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علی‌بخشی، بعدازظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به وقوع یک فقره عربده‌کشی و قدرت‌نمایی با سلاح سرد در ورامین گفت: موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ مرکزی فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ورامین افزود: مأموران پلیس با به‌کارگیری شگردهای پلیسی و انجام عملیات موفقیت‌آمیز، متهم را که موجب سلب آسایش شهروندان شده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودروی متهم، تعداد زیادی قمه، شمشیر و چاقو، یک قبضه سلاح گرم و یک مرمی فشنگ کشف شد.

علی‌بخشی خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات انجام‌شده به بزه ارتکابی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.