  1. استانها
  2. تهران
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

علی‌بخشی: عربده‌کش مسلح در ورامین دستگیر شد

علی‌بخشی: عربده‌کش مسلح در ورامین دستگیر شد

ورامین- فرمانده انتظامی ورامین از دستگیری عامل عربده‌کشی و قدرت‌نمایی با سلاح سرد و کشف سلاح گرم و تعدادی سلاح سرد از خودروی وی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علی‌بخشی، بعدازظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به وقوع یک فقره عربده‌کشی و قدرت‌نمایی با سلاح سرد در ورامین گفت: موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ مرکزی فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ورامین افزود: مأموران پلیس با به‌کارگیری شگردهای پلیسی و انجام عملیات موفقیت‌آمیز، متهم را که موجب سلب آسایش شهروندان شده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودروی متهم، تعداد زیادی قمه، شمشیر و چاقو، یک قبضه سلاح گرم و یک مرمی فشنگ کشف شد.

علی‌بخشی خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات انجام‌شده به بزه ارتکابی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6942474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها