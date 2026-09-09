به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، امروز در جریان بازدید از طلافروشی سرقت‌شده در بیرجند، اظهار کرد: موضوع سرقت توسط مرجع انتظامی و تحت نظارت دستگاه قضایی در حال پیگیری است و اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری سارقان ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری اصناف با پلیس و دستگاه قضایی افزود: تأمین امنیت پایدار نیازمند همراهی مردم، اصناف، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است و باید الزامات ایمنی متناسب با نوع فعالیت هر صنف مورد توجه قرار گیرد.

هشدار قضایی به سارقان طلافروشی بیرجند

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با هشدار به مجرمان تصریح کرد: مجرمان نباید تصور کنند می‌توانند از دید پلیس و دستگاه قضایی مخفی بمانند؛ موضوع با جدیت دنبال می‌شود و مرتکبان پس از شناسایی و دستگیری مطابق قانون مجازات خواهند شد.

عبدالهی با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات حفاظتی در واحدهای طلا و جواهر گفت: ساختمان محل کسب باید از استحکام لازم برخوردار باشد و تجهیزات ایمنی و حفاظتی نیز متناسب با شرایط این صنف و قابل اتکا باشد.

وی ادامه داد: در ساعات تعطیلی واحد صنفی و زمانی که صاحب کسب‌وکار در محل حضور ندارد، اموال باید در محل امن و خارج از دسترس نگهداری شود و هرگونه مورد یا اتفاق مرتبط با محل کسب نیز به مراجع انتظامی اطلاع داده شود.

بازار بیرجند به پایش تصویری مجهز شود

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین بر تجهیز بازار بیرجند به سیستم پایش تصویری تأکید کرد و گفت: مجموعه بازار باید برای راه‌اندازی و توسعه سیستم پایش تصویری همکاری لازم را داشته باشد تا در صورت وقوع جرم، زمینه شناسایی و دستگیری مجرمان در کوتاه‌ترین زمان فراهم شود.

در ادامه این بازدید، سردار شجاعی‌نسب، فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند، نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از وقوع سرقت اظهار کرد: با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، موضوع از نزدیک بررسی شد و تسریع در روند پیگیری‌های انتظامی و قضایی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: شناسایی و دستگیری سارقان با جدیت دنبال می‌شود و اقدامات لازم تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

ضعف سیستم حفاظتی در طلافروشی سرقت‌شده

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند با تأکید بر نقش پیشگیری در کاهش جرایم گفت: همکاری متقابل مردم، اصناف، پلیس و دستگاه قضایی در تأمین امنیت ضروری است و صاحبان واحدهای صنفی باید الزامات حفاظتی و مراقبتی اعلام‌شده از سوی مراجع مسئول را رعایت کنند.

شجاعی‌نسب با اشاره به بررسی وضعیت حفاظتی محل طلافروشی سرقت‌شده تصریح کرد: سیستم حفاظتی این واحد صنفی عملکرد مناسبی نداشته و وضعیت ساختمانی محل نیز از استحکام لازم برخوردار نبوده است؛ بنابراین ضروری است نواقص موجود برطرف و الزامات حفاظتی به‌طور کامل رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه انتظامی و دستگاه قضایی با جدیت موضوعات مرتبط با سرقت را دنبال می‌کنند و با مجرمان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

در این بازدید، علاوه بر بررسی محل طلافروشی سرقت‌شده، از سایر واحدهای طلافروشی بیرجند نیز بازدید و وضعیت ایمنی، تجهیزات حفاظتی و مشکلات این صنف مورد بررسی قرار گرفت.