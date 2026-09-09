به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی از روز پنجشنبه به صورت رسمی در ناگویا آغاز می شود. بسکتبال ۵ نفره، نخستین رشته در این دوره بازی ها است که رقابت شرکت کنندگان در آن پیش از مراسم افتتاحیه و در فاصله ۹ روز مانده به آن، آغاز می شود.

نخستین دیدار این رشته را هم تیم ملی بسکتبال ایران برگزار می کند. این تیم که در گروه B بازی های آسیایی قرار دارد، فردا (پنجشنبه ۱۹ شهریور) به مصاف قطر می رود تا با این دیدار، بازی های آسیایی به صورت غیر رسمی آغاز شود.

دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و قطر از گروه B بازی های آسیایی، از ساعت ۴:۳۰ بامداد پنجشنبه (۱۹ شهریور) در سالن بین‌المللی آیچی آغاز می شود. در دیگر دیدار روز نخست این گروه نیز تیم‌های ملی اردن و چین‌تایپه برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت.



تیم ملی بسکتبال ایران در ادوار مختلف بازی‌های آسیایی موفق به کسب ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز شده است. تیم ملی قطر نیز در تاریخ حضور خود در این رقابت‌ها یک مدال نقره به دست آورده است.



ارسلان کاظمی، آرمان زنگنه، محمد جمشیدی، نوید رضایی‌فر، مبین شیخی، پیتر گیرگوریان، مهدی جعفری، متین آقاجانپور، علی شریفی، سالار منجی، خشایار علی‌اکبری و مهدی حیدری ترکیب تیم ملی بسکتبال ایران را در بازی های آسیایی تشکیل می دهند.