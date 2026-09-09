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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

مزرعه‌ استخراج رمزارز در پیشوا تعطیل شد؛کشف ۳۲ دستگاه ماینر قاچاق

مزرعه‌ استخراج رمزارز در پیشوا تعطیل شد؛کشف ۳۲ دستگاه ماینر قاچاق

پیشوا- مقامات انتظامی پیشوا از کشف و توقیف ۳۲ دستگاه ماینر قاچاق خبر داده‌اند که به گفته‌ آن‌ها ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، فرمانده انتظامی پیشوا، بعد از ظهر چهارشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان، با همکاری اداره اطلاعات و پس از یک دوره اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی محل فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز شده‌اند.

به گفته‌ این مقام انتظامی، در بازرسی از این محل، تمامی ۳۲ دستگاه ماینر در حال فعالیت کشف و ضبط شدند و برای متخلفان، پرونده‌ای تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شد.

هرچند مقامات پلیس از دستگیری فرد یا افرادی در این رابطه خبر نداده‌اند، اما تأکید کرده‌اند که تحقیقات برای شناسایی عاملان اصلی ادامه دارد.

این کشف در حالی صورت می‌گیرد، که استخراج غیرمجاز رمزارز در کشور، به دلیل مصرف بالای برق و استفاده از یارانه‌ی انرژی، همواره یکی از چالش‌های جدی برای شبکه‌ی برق کشور محسوب می‌شود. مقامات پیشین وزارت نیرو بارها هشدار داده‌اند که مزارع غیرمجاز رمزارز، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های انرژی در فصول پرمصرف وارد می‌کنند.

پلیس پیشوا اعلام کرده است که برخورد با این گونه فعالیت‌ها با همکاری نهادهای امنیتی و قضائی ادامه خواهد یافت و از شهروندان خواسته شده است در صورت مشاهده‌ی موارد مشابه، مراتب را به مراجع مربوطه گزارش دهند.

کد مطلب 6942515

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