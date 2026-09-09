محمدی: ۷۵۵۸ تماس مرتبط با خودکشی در خط ۱۲۳ تهران ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدی، بعد از ظهر چهارشنبه، در نشست تخصصی پیشگیری از خودکشی استان تهران با اشاره به آخرین دادههای خط ۱۲۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ از مجموع حدود ۲۳ هزار تماس ثبتشده در این خط در حوزههای مختلف آسیبهای اجتماعی، ۷ هزار و ۵۵۸ تماس، معادل حدود ۳۰ درصد، مرتبط با افکار و اقدام به خودکشی بوده است.
وی افزود: این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۸ هزار و ۶۰۰ تماس بود که کاهش حدود ۱۳ درصدی تماسهای مرتبط با خودکشی را نشان میدهد.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران با اشاره به برخی ویژگیهای آماری این تماسها گفت: شهرستان شمیرانات با ۸۹۳ تماس، بیشترین تعداد تماسهای ثبتشده در این حوزه را داشته است. همچنین ۵۹ درصد تماسگیرندگان افراد مجرد بودهاند و در ۴۶ درصد موارد، موضوع تماس با مصرف دارو ارتباط داشته است.
محمدی ادامه داد: بیشترین سهم تماسها با ۲۴ درصد مربوط به گروه سنی ۱۸ تا ۲۶ سال بوده و افزایش نسبی تماسهای مرتبط با خودکشی در افراد بالای ۵۰ سال نیز از نکات قابل توجه این آمار است.
وی با تأکید بر اهمیت پیگیری افراد دارای سابقه اقدام به خودکشی بیان کرد: بهزیستی با استفاده از مدیریت مورد، مددکاری اجتماعی خانوادهمحور و خدمات تخصصی روانشناسی و روانپزشکی تلاش کرده است روند مراقبت و حمایت از افراد در معرض خطر را از زمان شناسایی تا پس از بحران ادامه دهد.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران با هشدار نسبت به افزایش دوباره تماسها گفت: کاهش آمار سالانه نباید موجب کاهش حساسیت نسبت به این آسیب شود؛ چراکه کاهش مقطعی تماسها لزوماً به معنای کاهش پایدار خطر نیست.
محمدی خاطرنشان کرد: در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰۰ تماس بیشتر در این حوزه ثبت شده که ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی را نشان میدهد.
وی بر استمرار همکاری میان بهزیستی، دانشگاهها و دستگاههای مسئول تأکید کرد و گفت: برای جلوگیری از بازگشت روند افزایشی، اقدامات پیشگیرانه، مراقبتی و پیگیری افراد در معرض خطر باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
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