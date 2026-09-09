رقابت ۲۱ تیم قرآنی مازندران در مرحله استانی مدهامتان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات مدهامتان اظهار کرد: مسجد یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های تربیت فرهنگی و دینی جامعه است و فعالیت‌های قرآنی در این مراکز می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی و رشد استعدادهای نسل جوان باشد.

وی افزود: این دوره از مسابقات با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان، مرکز رسیدگی به امور مساجد و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قائم‌شهر برگزار می‌شود و مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی استان برای برگزاری مطلوب این رویداد مشارکت دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه حضور در مسابقات مدهامتان در قالب تیم‌های رسمی کانون‌های مساجد انجام می‌شود، گفت: متقاضیان باید عضو کانون‌های فرهنگی هنری مساجد باشند و اطلاعات عضویت و مشخصات آنان در سامانه بچه‌های مسجد ثبت شده باشد.

محمدی ادامه داد: شرکت‌کنندگان این دوره در دو گروه سنی کمتر از ۱۸ سال و ۱۸ تا ۳۵ سال در رشته‌های مختلف قرآنی و معارف دینی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی قرائت تحقیق، قرائت تقلیدی، ترتیل، دعاخوانی، قصه‌گویی، نقاشی آیات و ترجمه‌خوانی را از جمله رشته‌های این دوره برشمرد و افزود: رشته‌های اذان و مکبری نیز ویژه برادران برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین درباره بخش حفظ قرآن اظهار کرد: این بخش در دو سطح حفظ عمومی شامل یک، سه و پنج جزء و حفظ تخصصی شامل ۱۰، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم برگزار خواهد شد.

وی از آمادگی ۲۱ تیم قرآنی کانون‌های مساجد استان برای حضور در مرحله مقدماتی استانی خبر داد و گفت: برگزاری این رقابت‌ها در مجتمع فرهنگی حر قائم‌شهر می‌تواند فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای قرآنی و ایجاد انگیزه بیشتر در میان اعضای کانون‌های مساجد باشد.

محمدی با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های قرآنی در مساجد افزود: ظرفیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد باید بیش از گذشته برای تربیت نسل جوان، توسعه فعالیت‌های قرآنی و تقویت پیوند میان مسجد و جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان از برنامه دیدار عوامل و دست‌اندرکاران هجدهمین دوره مسابقات مدهامتان با آیت‌الله علی معلمی، امام جمعه قائم‌شهر و نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری در روز شنبه هفته آینده خبر داد و گفت: بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و رهنمودهای علما می‌تواند مسیر فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی مساجد را بیش از پیش تقویت کند.