واگذاری دبیرخانه دائمی مسابقات ملی «مدهامتان» به همدان

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین پایانی هفدهمین دوره مسابقات ملی «مدهامتان» که با حضور استعدادهای برتر قرآنی از ۳۱ استان کشور در همدان برگزار شد، دبیرخانه دائمی این رویداد ملی به استان همدان واگذار شد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در این مراسم با اشاره به تصمیم راهبردی واگذاری دبیرخانه دائمی مسابقات به همدان، اظهار کرد: از سال آینده، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و هدایت تمام مراحل برگزاری این رقابت‌ها از این استان انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت پرداختن به نیازهای فرهنگی نوجوانان و جوانان در کانون‌های مساجد، افزود: رویدادهایی مانند «مدهامتان» می‌تواند پیوند نسل جدید با مسجد و قرآن را تحکیم بخشد.

وی اظهار کرد: آمادگی و توان کارشناسی این استان، دلیل اصلی واگذاری دبیرخانه دائمی به همدان بود.

حجت‌الاسلام ملانوری‌شمسی با اشاره به حضور صدها نفر از برگزیدگان استانی در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، مداحی، نقاشی و نمایش‌های خلاقانه در مرحله نهایی مسابقات، گفت: کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، پایگاه مهمی برای جذب و پرورش نوجوانان هستند.

وی ادامه داد: استمرار برگزاری باکیفیت «مدهامتان» نیازمند برنامه‌ریزی متمرکز و پشتیبانی منسجم است که دبیرخانه دائمی در همدان این مسیر را تسهیل خواهد کرد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با قدردانی از میزبانی استان همدان، افزود: استقرار دبیرخانه دائمی، فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در غرب کشور ایجاد کرده و موجب رونق رویدادهای علمی، هنری و آموزشی در حوزه قرآن و مسجد خواهد شد.

آئین پایانی این دوره از مسابقات با معرفی برگزیدگان نهایی، اجرای برنامه‌های هنری و تجلیل از فعالان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد همراه بود.