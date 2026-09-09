به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی شامگاه چهارشنبه در سفری دو روزه وارد کهگیلویه و بویراحمد شد و در نخستین برنامه کاری خود با استاندار استان دیدار و درباره وضعیت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری گفت‌وگو کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بدو ورود به یاسوج، با حضور در محوطه استانداری به شهید خوشنام ادای احترام کرد.

در این دیدار، وضعیت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان، پروژه‌های نیمه‌تمام و راهکارهای توسعه این زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

صالحی در جریان این سفر، برنامه‌های مختلفی را با هدف پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی و هنری و بررسی ظرفیت‌های این حوزه در کهگیلویه و بویراحمد دنبال خواهد کرد.

حضور در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی و بهره‌برداری رسمی از «سینما هنر یاسوج» از مهم‌ترین برنامه‌های سفر دو روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با آیت‌الله سید نصیر حسینی، نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، دیدار خواهد کرد و از برخی پروژه‌های شاخص فرهنگی و هنری استان بازدید می‌کند.

بررسی روند پیشرفت پروژه‌ها و موانع موجود بر سر راه تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی و هنری از دیگر محورهای این بازدیدها اعلام شده است.

نشست تخصصی با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کهگیلویه و بویراحمد نیز از دیگر برنامه‌های صالحی در این سفر است که در آن دغدغه‌ها، مسائل و مطالبات فعالان این حوزه بررسی خواهد شد.