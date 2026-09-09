به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عسکری، از سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این استان در روزهای ۱۸ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد.
وی اظهار کرد: بررسی ظرفیتها، مسائل و مطالبات حوزه فرهنگ و هنر، دیدار با مسئولان و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و بازدید از طرحهای فرهنگی و هنری از مهمترین برنامههای این سفر است.
معاون روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: این سفر با هدف بررسی نزدیک ظرفیتها و مسائل فرهنگی و هنری استان، پیگیری مطالبات فعالان این حوزه و تقویت زیرساختهای فرهنگی و هنری انجام میشود.
وی ادامه داد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان این سفر با استاندار و نماینده ولیفقیه در استان دیدار خواهد کرد و در برخی برنامههای فرهنگی و هنری نیز حضور مییابد.
عسکری بازدید از برخی پروژههای مهم فرهنگی و هنری را از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این سفر عنوان کرد.
وی همچنین از برگزاری نشست صمیمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان خبر داد و گفت: این نشست فرصتی برای طرح مستقیم مسائل، دغدغهها، مطالبات و پیشنهادهای فعالان حوزه فرهنگ، هنر و رسانه با وزیر خواهد بود.
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