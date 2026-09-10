به گزارش خبرنگار مهر، جواد ذاکر صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به افزایش سفرهای برون‌شهری و پیش‌بینی افزایش تردد در محورهای مواصلاتی استان در روزهای پایانی شهریور، مجموعه راهداری با انجام اقدامات پیشگیرانه و افزایش حضور گشت‌های راهداری، برای فراهم کردن شرایط ایمن‌تر برای کاربران جاده‌ای تلاش می‌کند.

وی افزود: در همین راستا، ۳۰ اکیپ راهداری در محورهای مواصلاتی استان فعال شده و گشت‌های راهداری با حضور مستمر در محورهای پرتردد، ضمن پایش وضعیت راه‌ها، نسبت به شناسایی و رفع موارد مخاطره‌آمیز و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای اقدام می‌کنند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای ایمنی و پیشگیری از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان نیز ایستگاه‌های نوشیدنی و استراحت در محورهای پرتردد استان برپا می‌شود و به مسافران و رانندگان خدمات ارائه خواهد شد.

ذاکر با اشاره به اهمیت توجه به خستگی و خواب‌آلودگی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در وقوع سوانح رانندگی، گفت: هدف از برپایی این ایستگاه‌ها، فراهم کردن فرصتی برای توقف کوتاه، تجدید قوا و افزایش هوشیاری رانندگان است.

وی بیان کرد: از رانندگان خواستاریم در صورت احساس خستگی، از ادامه رانندگی خودداری کرده و در محل‌های ایمن توقف و استراحت کنند.

ذاکر بیان کرد: در کنار افزایش گشت‌های راهداری و برپایی ایستگاه‌های نوشیدنی، اقدامات دیگری نیز در راستای ارتقای ایمنی راه‌ها انجام شده که از جمله آن می‌توان به دو هزار و ۹۸۷ کیلومتر خط‌کشی، نصب و به‌روزرسانی چهار هزار و ۳۵۰ مورد علائم و تابلوهای ایمنی و رفع چهار مورد نقطه و موارد پرحادثه طی سال جاری اشاره کرد.

وی افزود: اطلاعات حاصل از پایش ترددها نیز به‌صورت مستمر بررسی می‌شود و در صورت افزایش حجم تردد در هر یک از محورهای استان، تمهیدات لازم برای افزایش حضور نیروهای راهداری و تقویت گشت‌های نظارتی در آن محور اتخاذ خواهد شد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی تأکید کرد: کاهش تصادفات و حفظ جان کاربران جاده‌ای نیازمند همکاری همه دستگاه‌های متولی و مهم‌تر از آن، همراهی رانندگان است.

وی رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، توجه به علائم و تابلوهای جاده‌ای و استراحت کافی پیش از رانندگی را از جمله موارد مؤثر در کاهش سوانح رانندگی عنوان کرد.

ذاکر بیان کرد: نیروهای راهداری استان در ایام تعطیلات و زمان‌های افزایش سفر، حضور و آماده‌باش خود را در محورهای مواصلاتی تقویت کرده و تا بازگشت شرایط تردد به وضعیت عادی، خدمات‌رسانی و پایش جاده‌ها ادامه خواهد داشت.