دعوت ۲ فوتسالیست کرمانی به اردوی تیم ملی زیر ۱۷ سال دختران

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال دختران جوان از ۷ تا ۱۲ مردادماه در سازمان علمی پژوهشی انقلاب، موسسه پارت کیان درحالی برگزار میشود که از ۲۱ بازیکن دعوتی به این اردو ۲ فوتسالیست کرمانی هستند.
الناز حسینیپور و فاطمه شهسواری فوتسالیستهای کرمانی این لیست هستند.
فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی فوتسال دختران جوان ، الناز حسینیپور، فاطمه شهسواری (کرمان)، زهرا امینی، آسنا نادری، آیلاحاجیان (اصفهان)، عسل دهقانینیا (اردبیل)، نرگس امیرمحسنی، فاطم لطفزاده (تهران)، سما نوروزی، آیتان بداغی (بوشهر)، مریم خلیلیفر، فاطمه اکبریفر(خوزستان)، سارینا زارعحقیقی، فاطمه عباسی (خراسان رضوی)، نفیسه محمدی، نیایش رحمانی (قزوین)، حدیث یاری، الینا منصوری، باران حسینی (کرمانشاه)، مهرسا براری شمسآباد( گیلان) و ستایش رضایی(مازندران) را به تیم ملی دعوت کرد.
این بازیکنان باید عصر روز چهارشنبه ۷ مردادماه خود را به کادر فنی معرفی کنند.
اردوهای تیم ملی فوتسال جوانان دختر به منظور حضور در مسابقات المپیک جوانان که آبان ماه در سنگال برگزار میشود، انجام میشود و تیم ملی فوتسال کشورمان در گروه B با تیمهای ایتالیا، کامرون و کاستاریکا به رقابت میپردازد.
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