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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

یکی از پل‌های آسیب‌دیده رودان ظرف ۴۸ ساعت آینده زیر بار ترافیک می‌رود

یکی از پل‌های آسیب‌دیده رودان ظرف ۴۸ ساعت آینده زیر بار ترافیک می‌رود

رودان- فرماندار شهرستان رودان از روند بازسازی پل‌های آسیب‌دیده بر اثر جنگ بازدید کرد و گفت: یکی از پل‌های آسیب‌دیده رودان ظرف ۴۸ ساعت آینده زیر بار ترافیک می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از پل‌های آسیب دیده رودان با بررسی آخرین وضعیت عملیات اجرایی پل‌های آسیب‌دیده، اظهار کرد: روند بازسازی با جدیت و به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است و عوامل اجرایی با به‌کارگیری سه اکیپ، عملیات را به‌صورت ۲۴ ساعته دنبال می‌کنند.

وی با قدردانی از حمایت‌ها و دستورات ویژه استاندار هرمزگان و نماینده عالی دولت در استان، افزود: تفویض اختیار به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و پیگیری‌های مستمر و شبانه‌روزی صفر صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، در تسریع عملیات بازسازی نقش مؤثری داشته است.

فرماندار رودان همچنین از همکاری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و تلاش‌های شبانه‌روزی پیمانکار پروژه قدردانی کرد و گفت: با بسیج امکانات و فعالیت مستمر عوامل اجرایی، عملیات بازسازی با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.

محسنی با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی یکی از پل‌ها بیان کرد: در صورت تداوم روند موجود، یکی از پل‌های آسیب‌دیده ظرف ۴۸ ساعت آینده آماده بهره‌برداری شده و زیر بار ترافیکی خواهد رفت.

وی ادامه داد: همچنین امید است عملیات بازسازی پل بعدی نیز تا پایان شهریورماه به اتمام برسد و زمینه بهره‌برداری از آن فراهم شود.

فرماندار رودان در پایان تأکید کرد: آنچه در روند بازسازی این پل‌ها شاهد هستیم، نمونه‌ای از اتحاد، همدلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی، مدیران، پیمانکاران و مجموعه‌های مختلف برای حل مشکلات مردم است. دولت وفاق ملی نشان داد که در شرایط سخت، هم‌افزایی و همکاری همه بخش‌ها می‌تواند روند خدمت‌رسانی و بازسازی زیرساخت‌های کشور را شتاب بخشد.

کد مطلب 6943230

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