به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از پل‌های آسیب دیده رودان با بررسی آخرین وضعیت عملیات اجرایی پل‌های آسیب‌دیده، اظهار کرد: روند بازسازی با جدیت و به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است و عوامل اجرایی با به‌کارگیری سه اکیپ، عملیات را به‌صورت ۲۴ ساعته دنبال می‌کنند.

وی با قدردانی از حمایت‌ها و دستورات ویژه استاندار هرمزگان و نماینده عالی دولت در استان، افزود: تفویض اختیار به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و پیگیری‌های مستمر و شبانه‌روزی صفر صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، در تسریع عملیات بازسازی نقش مؤثری داشته است.

فرماندار رودان همچنین از همکاری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و تلاش‌های شبانه‌روزی پیمانکار پروژه قدردانی کرد و گفت: با بسیج امکانات و فعالیت مستمر عوامل اجرایی، عملیات بازسازی با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.

محسنی با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی یکی از پل‌ها بیان کرد: در صورت تداوم روند موجود، یکی از پل‌های آسیب‌دیده ظرف ۴۸ ساعت آینده آماده بهره‌برداری شده و زیر بار ترافیکی خواهد رفت.

وی ادامه داد: همچنین امید است عملیات بازسازی پل بعدی نیز تا پایان شهریورماه به اتمام برسد و زمینه بهره‌برداری از آن فراهم شود.

فرماندار رودان در پایان تأکید کرد: آنچه در روند بازسازی این پل‌ها شاهد هستیم، نمونه‌ای از اتحاد، همدلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی، مدیران، پیمانکاران و مجموعه‌های مختلف برای حل مشکلات مردم است. دولت وفاق ملی نشان داد که در شرایط سخت، هم‌افزایی و همکاری همه بخش‌ها می‌تواند روند خدمت‌رسانی و بازسازی زیرساخت‌های کشور را شتاب بخشد.