به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم لیگ برتر فوتبال امروز با دیدار شمس‌آذر قزوین و گل‌گهر سیرجان پیگیری می‌شود و دو تیم در شرایطی متفاوت به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

گل‌گهر سیرجان با کسب هفت امتیاز از شش دیدار گذشته، در رده نهم جدول قرار دارد، در حالی که شمس‌آذر با پنج امتیاز از همین تعداد بازی، رتبه چهاردهم جدول را در اختیار دارد.

شاگردان شمس‌آذر در سه بازی اخیر خود روند بهتری داشته و موفق به کسب چهار امتیاز شده‌اند؛ روندی که قزوینی‌ها امیدوارند در دیدار امروز نیز ادامه پیدا کند.

در سوی مقابل، گل‌گهر در شرایطی برابر شمس‌آذر قرار می‌گیرد که در دو بازی اخیر خود متحمل شکست شده است و به دنبال بازگشت به مسیر امتیازگیری خواهد بود.

گل‌گهر همچنین هفته آینده باید به عنوان نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ به میدان برود و برابر المحرق بحرین قرار بگیرد؛ موضوعی که باعث شده دیدار امروز برای سیرجانی‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

دیدار شمس‌آذر قزوین و گل‌گهر سیرجان از ساعت ۱۹ امروز در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار می‌شود و قزوینی‌ها امیدوارند با تکیه بر روند چهار امتیازی سه بازی اخیر، یک گام دیگر از منطقه پایین جدول فاصله بگیرند.

