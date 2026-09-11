به گزارش خبرنگار مهر، سید سامان سیف روز جمعه، به همراه رئیس اداره امور دام شهرستان دورود، با هدف بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و بسته‌بندی، از یک کارگاه بسته‌بندی عسل و یک واحد بسته‌بندی تخم‌مرغ در شهرستان دورود بازدید کردند.

تأکید بر رعایت استانداردهای کیفی و قیمت‌های مصوب

در جریان این بازدید، سید سامان سیف با اشاره به اهمیت نظارت بر زنجیره تولید تا عرضه، بر رعایت دقیق استانداردهای کیفی در فرآیند تولید و بسته‌بندی محصولات تأکید کرد.

وی اظهار داشت: کیفیت و قیمت‌گذاری مناسب محصولات دامی، به‌ویژه تخم‌مرغ‌های معمولی و زرده‌طلایی، از اولویت‌های سازمان است و انتظار می‌رود واحدهای تولیدی با رعایت ضوابط بهداشتی و قیمت‌های مصوب، در راستای حفظ آرامش بازار گام بردارند.

بررسی فرآیند تولید و بسته‌بندی عسل

در ادامه، تیم نظارتی با حضور در کارگاه بسته‌بندی عسل، از بخش‌های مختلف این واحد از جمله آزمایشگاه تخصصی، تجهیزات و دستگاه‌های بسته‌بندی بازدید کرد.

مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی لرستان در این بازدید ضمن ارزیابی فرآیند تولید و بسته‌بندی عسل، بر ضرورت رعایت استانداردهای لازم در آزمایشگاه‌ها برای اطمینان از سلامت محصول نهایی تأکید کرد و راهکارهای فنی لازم را برای بهبود فرآیندهای تولید ارائه داد.

این بازدیدها در راستای سیاست‌های سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برای حمایت از تولیدکنندگان و نظارت مستمر بر عرضه محصولات سالم و باکیفیت به بازار مصرف انجام شد.