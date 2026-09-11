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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

تاب‌آوری نظام سنجش؛ آزمون‌های ورودی آموزش عالی بدون وقفه برگزار شد

تاب‌آوری نظام سنجش؛ آزمون‌های ورودی آموزش عالی بدون وقفه برگزار شد

آمل - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، تاب‌آوری نظام سنجش و استمرار ارائه خدمات باکیفیت را از مهم‌ترین دستاوردهای آزمون‌های امسال دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی در حاشیه بازدید از حوزه‌های برگزاری آزمون‌های کاردانی به کارشناسی در آمل، با اشاره به برگزاری آزمون‌های ورود به مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اظهار کرد: امروز دو آزمون سراسری در نقاط مختلف کشور برگزار شد و با پایان آنها، مجموعه آزمون‌های پنجگانه ورود به سطوح مختلف آموزش عالی به پایان رسید.

وی افزود: آزمون کاردانی ویژه پذیرش دانشجو در دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی با حضور ۱۳۷ هزار متقاضی در ۹۶ شهرستان و بیش از ۲۰۷ حوزه امتحانی برگزار شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه این آزمون در ۲۹ مجموعه امتحانی و حدود چهار هزار کدرشته‌محل برگزار می‌شود، گفت: ۵۲.۴ درصد شرکت‌کنندگان این آزمون را بانوان و ۴۶ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

محمدی ادامه داد: پذیرش دانشجو در دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی هم از طریق آزمون و هم بر مبنای سوابق تحصیلی انجام می‌شود.

وی همچنین از برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته خبر داد و گفت: این آزمون نیز با حضور ۴۳ هزار و ۹۵۵ متقاضی در ۹۶ شهرستان و ۱۴۱ حوزه امتحانی در حال برگزاری است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در شش گروه آزمایشی شامل علوم پزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی و هنر برگزار شده و حدود سه هزار و ۵۰۰ کدرشته‌محل را شامل می‌شود.

محمدی با اشاره به ترکیب جنسیتی شرکت‌کنندگان این آزمون اظهار کرد: ۴۹ درصد داوطلبان را بانوان و ۵۱ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی از برگزاری همزمان آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی نیز خبر داد و گفت: این آزمون به نمایندگی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سراسر استان‌ها برگزار شده و بیش از ۳۸ هزار نفر در آن شرکت کرده‌اند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به شرایط برگزاری آزمون‌های امسال، اظهار کرد: برگزاری موفق آزمون‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و پایان یافتن مجموعه آزمون‌های ورودی آموزش عالی، نشان‌دهنده تاب‌آوری نظام سنجش و پذیرش دانشجو در شرایط بحرانی است.

محمدی با تأکید بر کیفیت و امنیت آزمون‌های امسال افزود: آزمون‌های برگزارشده از ضریب بالای امنیت و کیفیت برخوردار بودند و این موضوع یکی از نکات قابل توجه در فرایند برگزاری آزمون‌های امسال به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: با وجود شرایط دشوار، ارائه خدمات به داوطلبان و سایر ذی‌نفعان حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد و فرایند برگزاری آزمون‌ها با استمرار و کیفیت مطلوب ادامه یافت.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، تاب‌آوری نظام سنجش و استمرار ارائه خدمات باکیفیت را از مهم‌ترین دستاوردهای آزمون‌های امسال دانست و گفت: این دو موضوع از نقاط برجسته عملکرد مجموعه سنجش در برگزاری آزمون‌های ملی امسال محسوب می‌شود.

محمدی همچنین از عوامل اجرایی، حفاظتی، اطلاع‌رسانی و پشتیبانی آزمون‌های سراسری قدردانی کرد و افزود: شبکه ملی اجرای آزمون‌ها در برگزاری مهم‌ترین رویدادهای علمی کشور نقش مؤثری داشت و مجموعه‌ای گسترده با همکاری و عزم ملی توانست این آزمون‌ها را بدون ایجاد خلل برگزار کند.

وی با اشاره به برگزاری آزمون سراسری با حضور بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار متقاضی، خاطرنشان کرد: در هیچ‌یک از آزمون‌های امسال خلل یا کاستی قابل توجهی مشاهده نشد و این موفقیت حاصل همکاری مجموعه‌های مختلف و اهتمام ملی برای برگزاری آزمون‌ها بود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان از مردم و مجموعه‌های مسئول برای همکاری در تأمین شرایط لازم برای برگزاری آزمون‌ها قدردانی کرد و گفت: همراهی مردم و فراهم شدن شرایط امنیتی مناسب، زمینه برگزاری منظم و باکیفیت آزمون‌های ملی را فراهم کرد.

کد مطلب 6944131

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