به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی در حاشیه بازدید از حوزه‌های برگزاری آزمون‌های کاردانی به کارشناسی در آمل، با اشاره به برگزاری آزمون‌های ورود به مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اظهار کرد: امروز دو آزمون سراسری در نقاط مختلف کشور برگزار شد و با پایان آنها، مجموعه آزمون‌های پنجگانه ورود به سطوح مختلف آموزش عالی به پایان رسید.

وی افزود: آزمون کاردانی ویژه پذیرش دانشجو در دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی با حضور ۱۳۷ هزار متقاضی در ۹۶ شهرستان و بیش از ۲۰۷ حوزه امتحانی برگزار شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه این آزمون در ۲۹ مجموعه امتحانی و حدود چهار هزار کدرشته‌محل برگزار می‌شود، گفت: ۵۲.۴ درصد شرکت‌کنندگان این آزمون را بانوان و ۴۶ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

محمدی ادامه داد: پذیرش دانشجو در دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی هم از طریق آزمون و هم بر مبنای سوابق تحصیلی انجام می‌شود.

وی همچنین از برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته خبر داد و گفت: این آزمون نیز با حضور ۴۳ هزار و ۹۵۵ متقاضی در ۹۶ شهرستان و ۱۴۱ حوزه امتحانی در حال برگزاری است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در شش گروه آزمایشی شامل علوم پزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی و هنر برگزار شده و حدود سه هزار و ۵۰۰ کدرشته‌محل را شامل می‌شود.

محمدی با اشاره به ترکیب جنسیتی شرکت‌کنندگان این آزمون اظهار کرد: ۴۹ درصد داوطلبان را بانوان و ۵۱ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی از برگزاری همزمان آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی نیز خبر داد و گفت: این آزمون به نمایندگی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سراسر استان‌ها برگزار شده و بیش از ۳۸ هزار نفر در آن شرکت کرده‌اند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به شرایط برگزاری آزمون‌های امسال، اظهار کرد: برگزاری موفق آزمون‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و پایان یافتن مجموعه آزمون‌های ورودی آموزش عالی، نشان‌دهنده تاب‌آوری نظام سنجش و پذیرش دانشجو در شرایط بحرانی است.

محمدی با تأکید بر کیفیت و امنیت آزمون‌های امسال افزود: آزمون‌های برگزارشده از ضریب بالای امنیت و کیفیت برخوردار بودند و این موضوع یکی از نکات قابل توجه در فرایند برگزاری آزمون‌های امسال به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: با وجود شرایط دشوار، ارائه خدمات به داوطلبان و سایر ذی‌نفعان حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد و فرایند برگزاری آزمون‌ها با استمرار و کیفیت مطلوب ادامه یافت.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، تاب‌آوری نظام سنجش و استمرار ارائه خدمات باکیفیت را از مهم‌ترین دستاوردهای آزمون‌های امسال دانست و گفت: این دو موضوع از نقاط برجسته عملکرد مجموعه سنجش در برگزاری آزمون‌های ملی امسال محسوب می‌شود.

محمدی همچنین از عوامل اجرایی، حفاظتی، اطلاع‌رسانی و پشتیبانی آزمون‌های سراسری قدردانی کرد و افزود: شبکه ملی اجرای آزمون‌ها در برگزاری مهم‌ترین رویدادهای علمی کشور نقش مؤثری داشت و مجموعه‌ای گسترده با همکاری و عزم ملی توانست این آزمون‌ها را بدون ایجاد خلل برگزار کند.

وی با اشاره به برگزاری آزمون سراسری با حضور بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار متقاضی، خاطرنشان کرد: در هیچ‌یک از آزمون‌های امسال خلل یا کاستی قابل توجهی مشاهده نشد و این موفقیت حاصل همکاری مجموعه‌های مختلف و اهتمام ملی برای برگزاری آزمون‌ها بود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان از مردم و مجموعه‌های مسئول برای همکاری در تأمین شرایط لازم برای برگزاری آزمون‌ها قدردانی کرد و گفت: همراهی مردم و فراهم شدن شرایط امنیتی مناسب، زمینه برگزاری منظم و باکیفیت آزمون‌های ملی را فراهم کرد.