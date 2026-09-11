عزم مشترک تهران و مسکو برای توسعه روابط راهبردی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سبحانی، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با آندری رودنکو، معاون آسیایی وزارت امور خارجه روسیه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز حضور داشت، طرفین آخرین وضعیت روابط دوجانبه و پروژه‌های کلان مشترک از جمله راه‌آهن رشت-آستارا را بررسی کردند و بر لزوم توسعه بیش از پیش این روابط مطابق معاهده جامع راهبردی تأکید نمودند.

همچنین در این نشست، وضعیت عملکرد سفارتخانه‌های دو کشور و راه‌های حل مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفت.

سبحانی پیش از این نیز روز پنجشنبه با میخائیل گالوزین، معاون وزارت خارجه روسیه در حوزه کشورهای مشترک‌المنافع، دیدار و درباره تحولات منطقه و همکاری‌های دوجانبه با وی گفت‌وگو کرده بود.