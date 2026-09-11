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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۴

عزم مشترک تهران و مسکو برای توسعه روابط راهبردی

عزم مشترک تهران و مسکو برای توسعه روابط راهبردی

معاونان وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در دیداری دوجانبه، ضمن مرور آخرین وضعیت روابط و پروژه‌های کلان مشترک، بر عزم مشترک برای توسعه بیش از پیش روابط تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سبحانی، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با آندری رودنکو، معاون آسیایی وزارت امور خارجه روسیه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز حضور داشت، طرفین آخرین وضعیت روابط دوجانبه و پروژه‌های کلان مشترک از جمله راه‌آهن رشت-آستارا را بررسی کردند و بر لزوم توسعه بیش از پیش این روابط مطابق معاهده جامع راهبردی تأکید نمودند.

همچنین در این نشست، وضعیت عملکرد سفارتخانه‌های دو کشور و راه‌های حل مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفت.

سبحانی پیش از این نیز روز پنجشنبه با میخائیل گالوزین، معاون وزارت خارجه روسیه در حوزه کشورهای مشترک‌المنافع، دیدار و درباره تحولات منطقه و همکاری‌های دوجانبه با وی گفت‌وگو کرده بود.

کد مطلب 6944181

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