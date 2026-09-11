وضعیت مزارع زراعی ازنا و ظرفیت توسعه کشت کلزا بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق رحمتی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا روز جمعه به همراه معاون فنی-اجرایی مدیریت، از مزارع زراعی سطح شهرستان بازدید کرد.

بررسی وضعیت کشت و مشکلات بهره‌برداران

در جریان این بازدید، وضعیت کشت محصولات زراعی، میزان رشد و سطح برداشت محصولات مورد بررسی قرار گرفت و مسائل و مشکلات بهره‌برداران و کشاورزان نیز مورد توجه قرار گرفت.

این بازدید با هدف بررسی میدانی شرایط مزارع و ارزیابی وضعیت تولید محصولات زراعی در سطح شهرستان انجام شد.

شناسایی اراضی مستعد برای کشت کلزا

در حاشیه این بازدید، عرصه‌یابی اراضی مناسب برای توسعه کشت دانه روغنی کلزا نیز انجام شد.

صادق رحمتی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا در این رابطه گفت: توسعه کشت کلزا از سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی در راستای خودکفایی در تولید روغن نباتی است و شناسایی و انتخاب اراضی مستعد برای کشت این محصول، به عنوان گام نخست در مسیر تحقق این هدف مورد توجه قرار دارد.

بر این اساس، بررسی ظرفیت اراضی شهرستان ازنا برای توسعه کشت کلزا در جریان بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و معاون فنی-اجرایی مدیریت از مزارع انجام شد.