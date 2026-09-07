به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید، اعتماد رأی دهندگان آمریکایی به نحوه مدیریت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر اقتصاد و هزینه های زندگی کاهش یافته است.

در همین حال، تنها ۳۸ درصد از رأی دهندگان از نحوه مدیریت ترامپ بر اقتصاد حمایت می کنند و ۵۶ درصد عملکرد او در این زمینه را تأیید نمی کنند.

در زمینه تجارت و تعرفه های گمرکی نیز، ۵۲ درصد از پاسخ دهندگان با سیاستهای تجاری ترامپ مخالفند.

حمایت از سیاستهای ترامپ در میان حامیان حزب جمهوری خواه نیز کاهش یافته است؛ به طوری که تنها ۵۳ درصد از جمهوری خواهان از نحوه مدیریت ترامپ بر اقتصاد حمایت می کنند که نسبت به ماه گذشته ۸ واحد درصد کاهش یافته است.

همچنین بیش از ۵۰ درصد از استعلام شوندگان اعلام کردند که تعرفه های جدید بر واردات، قیمت کالاها را افزایش خواهد داد و بر هزینه های زندگی خانواده های آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در همین حال، ۵۸ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند که عملکرد ترامپ در حوزه مورد نظر را تأیید نمی کنند و سهم بیشتری از پاسخ دهندگان از او انتقاد کردند.

این نتایج در حالی منتشر می شود که ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره ای با چالش های جدی در حوزه اقتصادی مواجه است و تلاش های حزب جمهوری خواه برای عبور از این بحران دستاورد قابل توجهی نداشته است.

در همین حال، ۵۳ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، عملکرد ترامپ در زمینه اقتصاد و هزینه های زندگی را رد کردند. این پایین ترین سطح تأیید عملکرد ترامپ در این حوزه از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری او به شمار می‌رود.

نظرسنجی مشترک روزنامه فایننشال تایمز و مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن نشان می‌دهد که محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین سطح در دوره ریاست‌جمهوری‌اش رسیده است؛ سطحی که نگرانی‌های جدی را برای حزب جمهوری‌خواه پیش از انتخابات میان دوره ای ایجاد کرده است. این نظرسنجی از ۱۰۹۳ رأی دهنده ثبت نام شده در تاریخ ۲۹ تا ۳۱ اوت انجام شده است.

داده های موجود نشان می دهد که ۴۲ درصد از رأی دهندگان، عملکرد کلی ترامپ را تأیید می کنند، در حالی که ۵۳ درصد آن را رد می کنند. حمایت از ترامپ در میان رأی دهندگان مرد ۴۸ درصد و در میان رأی دهندگان زن ۳۶ درصد است.

در این میان، ۴۳ درصد از رأی دهندگان، عملکرد اقتصادی ترامپ را تأیید و ۵۴ درصد آن را رد می کنند. این آمار نشان دهنده افزایش بحران و نارضایتی از سیاستهای اقتصادی دولت آمریکا است.

انتخابات میان دوره ای کنگره در تاریخ ۳ نوامبر برگزار خواهد شد و نتایج نظرسنجی ها حاکی از آن است که رأی دهندگان به طور فزاینده ای نگران تورم و گرانی کالاهای اساسی هستند. بر اساس گزارش مؤسسه «سیرز»، نظرسنجی فوق نشان می دهد که ترامپ در مقایسه با مدت مشابه دوره قبلی ریاست جمهوری خود، با کاهش محبوبیت بیشتری مواجه است.

پایگاه خبری «پولیتیکو» در این رابطه به نقل از آمار رسمی نوشت که ارزش صادرات مواد غذایی، محصولات کشاورزی و ماشین آلات به اروپا طی سه ماه گذشته بیش از ۱۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. این در حالی است که اتحادیه اروپا با تعرفه های ۲۵ درصدی و ۵۰ درصدی از سوی دولت آمریکا مواجه است.

دولت ترامپ می گوید هدف از تعرفه های جدید، کاهش کسری تجاری آمریکا و افزایش تولید داخلی است، اما اقتصاد دانان و کارشناسان هشدار داده اند که این سیاست ها می تواند به افزایش قیمت کالاها و تشدید نارضایتی عمومی منجر شود.

گزارشهای میدانی از ایالت های کلیدی نشان می دهد که افزایش تعرفه ها و نگرانی از تورم، رأی دهندگان مستقل را که در انتخابات گذشته نقش تعیین کننده ای داشتند، به سمت دموکراتها سوق داده است. این موضوع می تواند ترکیب کرسی های کنگره را به نفع حزب دموکرات تغییر دهد.