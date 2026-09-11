به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر جمعه با حضور در کلینیک تخصصی بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم(عج) از روند برگزاری اردوی جهادی سلامت و ارائه خدمات رایگان چشم‌پزشکی، اپتومتری و اهدای عینک به اقشار کم‌برخوردار این شهرستان بازدید کرد.



فرماندار دیلم در جریان این بازدید از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات پزشکی و روند خدمت‌رسانی به مراجعه‌کنندگان قرار گرفت.

وی در حاشیه این بازدید، ارائه خدمات سلامت به اقشار کم‌برخوردار و تسهیل دسترسی آنان به خدمات تخصصی پزشکی را اقدامی ارزشمند دانست و بر تداوم برنامه‌های جهادی و حمایتی در حوزه سلامت تأکید کرد.

این اردوی جهادی با هدف ارائه خدمات تخصصی چشم‌پزشکی و اپتومتری و تأمین عینک رایگان برای افراد واجد شرایط از دهک‌های درآمدی یک و ۲ در کلینیک تخصصی بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم(عج) دیلم برگزار شد.

در این برنامه، خدمات تخصصی، چشم‌پزشکی و بینایی‌سنجی به مراجعه‌کنندگان ارائه و برای افراد واجد شرایط، عینک به صورت رایگان تأمین شد.

این اردوی جهادی با مشارکت بنیاد علوی، جمعیت هلال‌احمر،بهزیستی، بسیج جامعه پزشکی و مجموعه بهداشت و درمان شهرستان دیلم برگزار شد.

اردوی جهادی سلامت روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۹ و ۲۰ شهریورماه در کلینیک تخصصی بیمارستان بقیه‌الله‌الاعظم(عج) دیلم برگزار شد.