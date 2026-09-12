۱۸۰ هزار تن به ظرفیت تولید خوراک دام و طیور خوانسار اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر محمد رضا توسلی با اشاره به بهره‌برداری از کارخانه خوراک دام و طیور، اظهار کرد: این خط تولید کاملاً اتوماتیک بوده و تحت سیستم مدیریت PLC فعالیت می‌کند و فرآیند تولید بدون دخالت دست انجام می‌شود.

وی افزود: ظرفیت ذخیره غلات این مجموعه ۱۰ هزار تن و ظرفیت ذخیره مواد کیسه‌ای نیز ۲ هزار تن است و با بهره‌برداری از این واحد، حدود ۴۰ نفر به صورت مستقیم به مجموعه اضافه می‌شوند.

فرماندار خوانسار با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰۰ نفر در این مجموعه تحت پوشش قرار دارند، گفت: این خط تولید با توجه به شرایط نوین صنعت طراحی شده و می‌تواند با کاهش بار میکروبی غلات، از جمله سالمونلا، زمینه بهبود ضریب تبدیل در پرورش مرغ گوشتی را فراهم کند و در نهایت محصول باکیفیت‌تری در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت ذخیره غلات این کارخانه بیان کرد: با وجود ظرفیت ۱۰ هزار تنی ذخیره غلات، به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها، امکان تأمین کامل مواد اولیه برای مجموعه وجود ندارد و درخواست شده است حدود ۸ هزار تن ذرت و سویا به صورت اعتباری در اختیار کارخانه قرار گیرد تا پس از گذشت شش ماه، هزینه آن بازگردانده شود.

وی با اشاره به در حوزه تولید و توزیع مرغ گفت: از زمانی که این زنجیره فعالیت خود را آغاز کرده و علاوه بر تولید مرغ، در زمینه توزیع گوشت مرغ نیز وارد شده است، وضعیت تأمین مرغ در شهرستان‌های غرب استان به شکل قابل توجهی سامان یافته است.

توسلی افزود: صنعت مرغ گوشتی زمانی می‌تواند موفق باشد که به صورت زنجیره‌ای فعالیت کند و امروز یکی از مسائل کشور، وجود ذخایر قابل توجه مرغ و مواجهه با مازاد تولید است.

وی تصریح کرد: در این شرایط، از زنجیره‌های تولید درخواست شده است در جذب مرغ مازاد مشارکت کنند و در مقابل، نهاده مورد نیاز آنها به صورت اعتباری و با مهلت ۶۰ روزه تأمین شود.

فرماندار خوانسار ادامه داد: این طرح می‌تواند یک معامله برد-برد باشد؛ از یک سو مرغ مازاد تولیدکنندگان، که عمدتاً زیرمجموعه زنجیره‌ها هستند، جذب می‌شود و از سوی دیگر امکان صادرات مرغ فراهم خواهد شد.

توسلی گفت: در این چارچوب، زنجیره‌ها می‌توانند مرغ تولیدی را در سایز مناسب جذب کرده و بخشی از مرغ‌های درشت‌تر را نیز برای صادرات قطعه‌بندی کنند و نهاده مورد نیاز خود را با مهلت ۶۰ روزه دریافت کنند تا چرخه تولید استمرار داشته باشد و بخشی از مازاد تولید نیز از طریق صادرات مدیریت شود.