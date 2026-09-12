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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۴۶

ردپای یک آقازاده در حوزه سلامت؛ سوءاستفاده از منابع دولتی

ردپای یک آقازاده در حوزه سلامت؛ سوءاستفاده از منابع دولتی

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به ماجرای ردپای یک آقازاده در سوءاستفاده از منابع دولتی در تجهیز یک بیمارستان، از تشکیل کمیته ویژه ای برای پیگیری موضوع خبر داد.‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، با اشاره به ورود نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به موضوع ساخت و تجهیز یکی از بیمارستان‌های شهر قم و بررسی گزارش‌هایی درباره نقش و سوءاستفاده یکی از آقازاده‌ها از منابع دولتی، گفت: طی گزارش‌هایی که به کمیسیون بهداشت و درمان ارائه شده، ردپای یکی از آقازاده‌ها در ساخت یکی از بیمارستان‌های شهر قم مطرح و تایید شده است.

وی افزود: در پی این گزارش‌ها، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دستور ویژه‌ای صادر کرده تا کمیته‌ ویژه ای به صورت مشخص به موضوع ورود کند و روند تامین اعتبارات ساخت این بیمارستان، تامین منابع مالی، اعتبارات مربوط به تجهیز و همچنین منابع دولتی اختصاص‌یافته به این پروژه را مورد بررسی و نظارت قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه موضوع صرفا به ساخت ساختمان بیمارستان محدود نمی‌شود، تصریح کرد: یکی از محورهای مهم بررسی کمیته، نحوه تامین و تخصیص منابع برای تجهیز بیمارستان و میزان استفاده از منابع دولتی در این فرآیند خواهد بود.

اسحاقی ادامه داد: متاسفانه گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که یکی از آقازاده‌ها با سوءاستفاده از جایگاه خود، در تامین و تجهیز این بیمارستان از منابع دولتی بهره برده است که این موضوع نیازمند بررسی دقیق، مستند و همه‌جانبه است.

وی تاکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اجازه نخواهد داد منابع عمومی و اعتبارات دولتی که باید در مسیر تامین سلامت مردم هزینه شود، خارج از چارچوب‌های قانونی و به نفع اشخاص مورد استفاده قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به دستور ویژه رئیس این کمیسیون برای بررسی موضوع، تصریح کرد: کمیته تعیین‌شده باید ابعاد مختلف این پرونده را از اعتبارات ساخت و نحوه تأمین منابع مالی گرفته تا اعتبارات مربوط به تأمین تجهیزات و چگونگی تخصیص و هزینه‌کرد منابع دولتی بررسی کند، پس از تکمیل بررسی‌ها، گزارش دقیق این موضوع در اختیار مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

وی یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نهایت نتیجه بررسی‌های خود را به مردم نیز اعلام خواهد کرد و اجازه نخواهد داد موضوعاتی از این دست در ابهام باقی بماند.

اسحاقی تاکید کرد: منابع حوزه سلامت متعلق به مردم است و اگر در بررسی‌های نهایی مشخص شود فرد یا افرادی با استفاده از جایگاه و نفوذ خود از منابع دولتی برای یک پروژه بیمارستانی سوءاستفاده کرده‌اند، موضوع بدون اغماض از مسیرهای قانونی و نظارتی پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6944264
حبیب احسنی پور

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