هشدار پلیس هرمزگان نسبت به تبلیغات فریبنده در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان بهمنی در تشریح این خبر اظهار کرد: امروزه فضای مجازی در کنار فرصت‌ها و ظرفیت‌های فراوان، زمینه فعالیت برخی افراد سودجو و کلاهبردار را نیز فراهم کرده است و شهروندان باید با افزایش آگاهی و هوشیاری، مراقب شگردهای مختلف مجرمان سایبری باشند.

وی افزود: تبلیغات فریبنده با وعده جوایز ارزشمند، قرعه‌کشی، سودهای غیرمتعارف، فرصت‌های استثنایی و کسب درآمد آسان، از جمله شگردهایی است که ممکن است با هدف جلب اعتماد کاربران و در نهایت سوءاستفاده مالی از آنان مورد استفاده قرار گیرد.

این مسئول انتظامی با تأکید بر اینکه اعتماد صرف به تبلیغات، تصاویر، تعداد دنبال‌کنندگان یا اظهارات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نمی‌تواند نشانه اعتبار یک فرد یا مجموعه باشد، تصریح کرد: شهروندان پیش از هرگونه واریز وجه، لازم است هویت فرد یا مجموعه، مجوزهای قانونی فعالیت و اعتبار آن را بررسی کنند.

سرهنگ بهمنی ادامه داد: شهروندان باید از ارسال اطلاعات کارت بانکی، رمزها، کدهای پیامکی و سایر اطلاعات هویتی برای افراد ناشناس خودداری کرده و در مواجهه با تبلیغات یا پیشنهادهای مشکوک، ابتدا درباره صحت آن موضوع تحقیق و بررسی کنند.

وی خاطرنشان کرد: هیچ جایزه یا فرصت استثنایی، ارزش به خطر انداختن سرمایه و اطلاعات شخصی شهروندان را ندارد و کاربران فضای مجازی باید نسبت به وعده‌های غیرواقعی و پیشنهادهای وسوسه‌انگیز که با هدف کسب اطلاعات یا دریافت وجه مطرح می‌شوند، حساس باشند.

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان در پایان با تأکید بر نقش آگاهی عمومی در پیشگیری از جرایم سایبری گفت: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک یا مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا و همچنین مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

سرهنگ بهمنی تأکید کرد: آگاهی و هوشیاری مردم، مهم‌ترین سد در برابر کلاهبرداری و سوءاستفاده در فضای مجازی است.