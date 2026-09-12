جعفر فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: چهارمین رویداد فرهنگی–گردشگری انگور مشگین‌شهر امسال با محوریت جشن شکرانه برداشت انگور در بخش مشگین شرقی برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن معرفی ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و فرهنگی منطقه و ایجاد نشاط اجتماعی است.

وی افزود: باغات پربار انگور در مشگین شرقی با برخورداری از ارقام ممتاز و منحصربه‌فرد، از ظرفیت‌های مهم کشاورزی شهرستان به شمار می‌روند که در کنار قابلیت‌های گردشگری منطقه می‌توانند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و توسعه گردشگری ایفا کنند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مشگین‌شهر با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد گفت: این جشنواره یک‌روزه با برپایی ۳۰ غرفه عرضه انگور، محصولات بومی و محلی و صنایع‌دستی برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و آیینی نیز با حضور مهمانانی از چند استان اجرا خواهد شد.

فرامرزی ادامه داد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد فضای شاد و بانشاط برای شهروندان، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان و هنرمندان منطقه و عرضه محصولات بومی و صنایع‌دستی به گردشگران فراهم می‌کند.

وی از رونمایی خوشه انگور طلایی ۳۵۰۰ ساله یک اثر تاریخی ارزشمند در حاشیه این رویداد خبر داد و بیان کرد: در بخش ویژه جشنواره، از خوشه انگور زرین ۳۵۰۰ ساله رونمایی خواهد شد که این اثر از جنس طلای ۲۴ عیار بوده و در کاوش‌های منطقه باستانی شهریری کشف شده است.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: قدمت این اثر حدود ۳۵۰۰ سال ارزیابی شده و می‌تواند به عنوان نمادی از پیشینه تاریخی و تمدنی منطقه و سابقه کهن باغداری و کشت انگور در مشگین شرقی مورد توجه قرار گیرد.

فرامرزی برگزاری رویداد انگور را فرصتی برای پیوند ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و فرهنگی دانست و گفت: معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران، حمایت از تولیدکنندگان محلی و تقویت اقتصاد جامعه میزبان را فراهم کند.

وی تصریح کرد: این رویداد با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل، فرمانداری مشگین‌شهر، بخشداری مشگین شرقی، شورای اسلامی شهر و شهرداری لاهرود، جهاد کشاورزی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره ورزش و جوانان و امور عشایر برگزار می‌شود.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مشگین‌شهر در پایان گفت: توسعه رویدادهای فرهنگی و گردشگری با محوریت ظرفیت‌های بومی، گامی مؤثر در ایجاد نشاط اجتماعی، رونق اقتصادی، معرفی جاذبه‌های شهرستان و تقویت هویت فرهنگی مشگین‌شهر است.