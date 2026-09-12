عباس گنجی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت حفظ سرمایههای دامی و تأمین امنیت غذایی، از اجرای طرحهای مهم واکسیناسیون در استان خبر داد.
وی تصریح کرد: از ابتدای شهریورماه، طرح سراسری واکسیناسیون بیماری تببرفکی (FMD) به مدت دو ماه در سراسر استان آغاز شده است و در این طرح، واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین سنتی (روستایی و عشایری) بهصورت رایگان انجام میشود.
مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری افزود: دامداریهای صنعتی و نیمهصنعتی موظف به تأمین واکسن و انجام عملیات واکسیناسیون هستند.
گنجی بیان داشت: از همه دامداران روستایی و عشایری درخواست میشود با هماهنگی کامل شبکههای دامپزشکی، دامهای خود را واکسینه کنند، عشایر هم توجه داشته باشند که بدون دریافت واکسن تببرفکی از استان خارج نشوند.
وی با اشاره به اینکه واکسیناسیون فراگیر بروسلوز نیز از ابتدای تابستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد، ادامه داد: این طرح برای نخستین بار بهصورت سراسری در کل کشور و استان در حال اجراست.
مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: با توجه به اهمیت بیماری بروسلوز بهعنوان یک بیماری مشترک بین انسان و دام و روند صعودی آمار ابتلای هموطنان در سالهای اخیر، برنامهای پنجساله طراحی شده تا تمامی دامهای سبک تحت پوشش واکسیناسیون قرار گیرند، دامهای سنگین نیز در دامداریها پوشش داده میشوند.
گنجی با تأکید بر اینکه واکسیناسیون بهتنهایی برای کنترل بیماری کافی نیست، تاکید کرد: رعایت شرایط بهداشتی، قرنطینهای و امنیت زیستی در کنار واکسیناسیون ضروری است تا دامها عاری از بیماری نگه داشته شوند.
وی در ادامه به موضوع آنفلوانزای فوقحاد پرندگان اشاره کرد و یادآور شد: با نزدیک شدن به فصل پاییز و آغاز فصل مهاجرت پرندگان، پایش این بیماری در دستور کار قرار دارد چراکه این بیماری، از بیماریهای مشترک بین پرندگان و انسان است و میتواند امنیت غذایی در مرغداریها را بهشدت تهدید کند.
مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تمامی مزارع مرغداری، روستاها و بهویژه تالابها که محل تجمع پرندگان مهاجر هستند، تحت نظارت قرار دارند، این کار با هماهنگی اداره کل محیط زیست استان انجام میشود.
گنجی از روستاییان و محیطبانان خواست هرگونه تلفات غیرمعمول در مرغداریها، روستاها و تالابها را فوراً به شبکههای دامپزشکی گزارش دهند.
وی عنوان داشت: همکاری خوبی بین دامپزشکی و اداره کل محیط زیست وجود دارد، این همکاری نهتنها در زمینه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در تالابها، بلکه در بیماریهای حیات وحش مانند بیماری PPR نیز تداوم دارد، جلسات هماهنگی هر دو تا سه ماه یکبار برگزار و اطلاعات تبادل میشود.
گنجی به بیماریهای مشترک (زئونوز) اشاره کرد و گفت: تب مالت یکی از مهمترین بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان است که عمدتاً از طریق محصولات دامی خام منتقل میشود، مصرف شیر خام خطرناک است، اما جوشاندن شیر بهمحض به جوش آمدن کافی است و نیازی به جوشاندن طولانیمدت نیست، استفاده از خامه روی شیر خام و پنیرهای محلی تهیهشده از شیر نجوشیده بسیار خطرناک است، توصیه میشود برای تهیه پنیر از روشهای جدید مبتنی بر شیر جوشیده استفاده شود.
وی با اشاره به کشتار غیرمجاز بیان داشت: در استان سه کشتارگاه صنعتی و هفت کشتارگاه سنتی وجود دارد که کشتارها تحت نظارت انجام میشود، با این حال در برخی شهرستانها، بهویژه شهرستان اردل، پدیده کشتار غیرمجاز مشاهده میشود، کشتار خارج از کشتارگاه عملی غیربهداشتی و تهدید علیه بهداشت عمومی است، زیرا نظارت پیش و پس از کشتار وجود ندارد و احتمال انتقال بیماری افزایش مییابد، ضمن اینکه از نظر اقتصادی نیز بهصرفه نیست و نظارتهای شرعی در آن اعمال نمیشود.
مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری از دامداران، روستاییان و عشایر خواست با همکاری کامل با شبکههای دامپزشکی، در اجرای این طرحها مشارکت کنند تا سلامت دام و انسان حفظ شود.
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