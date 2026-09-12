۸ تن چوب قاچاق جنگلی در لفور سوادکوه شمالی توقیف شد

سرهنگ ذکریا محمودی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق فرآورده‌های جنگلی در شهرستان سوادکوه شمالی اظهار داشت: مأموران پاسگاه انتظامی لفور هنگام گشت‌زنی و پایش محورهای مواصلاتی منطقه، به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و انجام بازرسی، موفق به کشف هشت تن چوب جنگلی قاچاق از این کامیون شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه شمالی با بیان اینکه در این عملیات یک متهم دستگیر شد، گفت: کارشناسان ارزش چوب‌های کشف‌شده را حدود ۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

محمودی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.