به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، روند آمادهسازی و بررسی وضعیت ناوگان حملونقل عمومی شهرداری بندر بوشهر ظهر پنجشنبه با حضور محمد مظفری فرماندار شهرستان بوشهر، معاون عمرانی شهرداری و رئیس سازمان مدیریت حملونقل و بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر مورد بررسی قرار گرفت.
در این بازدید، آخرین اقدامات انجامشده از سوی شهرداری بوشهر برای آمادهسازی اتوبوسهای درونشهری و ارتقای کیفیت خدمات حملونقل عمومی در آستانه بازگشایی مدارس بررسی شد و روند ارائه خدمات به شهروندان و دانشآموزان مورد ارزیابی قرار گرفت.
همچنین در ادامه، وضعیت فنی ناوگان و روند تعمیر و بازسازی اتوبوسها در تعمیرگاه سازمان حملونقل شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و گزارش اقدامات انجامشده برای رفع نواقص فنی، آمادهسازی اتوبوسها و افزایش ظرفیت خدمترسانی ارائه شد.
معاون عمرانی شهرداری و رئیس سازمان مدیریت حملونقل و بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر در این بازدید، گزارشی از وضعیت موجود ناوگان، اقدامات انجامشده برای آمادهسازی اتوبوسها و برنامههای پیشبینیشده برای ارائه خدمات مطلوبتر در روزهای آغاز سال تحصیلی ارائه کردند.
فرماندار شهرستان بوشهر نیز با تأکید بر اهمیت آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی در آستانه بازگشایی مدارس، بر ضرورت توجه به ایمنی، رفع سریع نواقص و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان و دانشآموزان تأکید کرد.
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