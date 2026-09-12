کنترل یک منطقه در دونتسک به دست روسیه افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور موفق شدند کنترل منطقه ویسیولویه واقع در دونتسک را بعد از بیرون راندن نیروهای نظامی اوکراین به دست بگیرند.

علاوه بر این، وزارت دفاع روسیه از انهدام تعدادی از اهداف دشمن توسط نیروهای این کشور در جریان حملات شبانه به برخی مواضع نظامی اوکراین خبر داد که در میان آنها کارخانه فولاد اینترپایپ استیل در استان دنیپروپتروفسک، بزرگ ترین تامین کننده محصولات نظامی در اوکراین و همچنین مجموعه ای از اهداف مهم نظامی قرار داشتند.

این وزارتخانه افزود: دو کارخانه معدنی که در حوزه استخراج و فرآوری سنگ آهن برای تولید محصولات فلزی مورد استفاده در صنایع نظامی مشغول بودند نیز هدف قرار گرفتند..