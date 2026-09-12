تکمیل زنجیره تولید اولویت بخش کشاورزی زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کرامتی صبح شنبه در جمع خبرنگاران، با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای استان، گفت: این طرح با پوشش همزمان تأمین بذر، کود و سم، توسعه مکانیزاسیون، انتقال دانش، حضور کارشناسان و حتی اجاره ماشین‌آلات کشاورزی، یکی از جامع‌ترین برنامه‌های افزایش بهره‌وری و تولید در بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به روند اجرای برنامه‌های خودکفایی گندم اظهار کرد: از دهه ۷۰ برنامه‌های بخش کشاورزی ابتدا بر حفظ وضعیت موجود تولید گندم متمرکز بود، اما پس از آن طرح خودکفایی گندم با هدف حفظ تولید و در عین حال افزایش عملکرد و ارتقای بهره‌وری اجرا شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: در ادامه، طرح‌های متعددی برای افزایش تولید و بهره‌وری اجرا شد تا اینکه طرح جهش تولید در دیمزارها به مرحله اجرا رسید؛ طرحی که می‌توان آن را یک برنامه جامع و ۳۶۰ درجه برای ارتقای بهره‌وری در اراضی دیم دانست.

کرامتی با بیان اینکه در طرح خودکفایی گندم موضوعاتی مانند توسعه مکانیزاسیون و انتقال دانش مورد توجه قرار داشت، تصریح کرد: در طرح جهش تولید در دیمزارها، تمامی ابعاد تولید از تأمین بذر، کود و سم گرفته تا مکانیزاسیون، انتقال دانش، حضور کارشناسان و حتی اجاره ماشین‌آلات مورد توجه قرار گرفته است.

این مسئول با اشاره به ابلاغ طرح جهش تولید در دیمزارها از سوی مقام معظم رهبری به وزارت جهاد کشاورزی گفت: اهمیت این طرح موجب شده است مجموعه جهاد کشاورزی با حساسیت ویژه‌ای اجرای آن را دنبال کند.

وی ادامه داد: بنده زمانی که در آذربایجان شرقی و تبریز فعالیت داشتم، به دلیل اهمیت اجرای این طرح و دستور مقام معظم رهبری، به عنوان معاون نمونه انتخاب شدم و در ادامه نیز از رئیس‌جمهور لوح تقدیر دریافت کردم.

زنجان به رتبه نخست اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها رسید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به وضعیت اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای استان گفت: در ابتدای کار، سطح اجرای طرح حدود ۴۵۰ هزار هکتار بود و با تلاش مجموعه جهاد کشاورزی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، در مدت زمان کوتاهی توانستیم استان را به رتبه نخست اجرای طرح در کشور برسانیم.

وی افزود: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیز میزان اجرای طرح در استان زنجان به ۱۰۲ درصد رسید که با اختلاف قابل توجهی نسبت به استان‌های بعدی همراه بود.

این مسئول با بیان اینکه موفقیت طرح صرفاً به افزایش سطح زیرکشت محدود نمی‌شود، اظهار کرد: ارائه خدمات متنوع به کشاورزان، کمک به استمرار تولید و افزایش بهره‌وری از مهم‌ترین دلایل استقبال و موفقیت این طرح است.

وی گفت: طرح جهش تولید در دیمزارها از معدود طرح‌هایی است که به صورت مستقیم مورد تأکید و ابلاغ مقام معظم رهبری قرار گرفته و از این جهت برای مجموعه جهاد کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با تأکید بر اینکه اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها فقط به گندم اختصاص ندارد، بیان کرد: در این طرح روی محصولات تناوبی تابستانه و پاییزه نیز کار می‌شود و محصولاتی مانند حبوبات دیم، نخود، عدس، دانه‌های روغنی، گیاهان دارویی و نباتات علوفه‌ای را شامل می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۳ هزار هکتار از اراضی استان به کشت نباتات علوفه‌ای دیم اختصاص دارد.

این مسئول با اشاره به توسعه کشت گیاهان دارویی در استان اظهار کرد: پیش از آغاز طرح جهش تولید، سطح زیرکشت گیاهان دارویی در استان حدود ۸۰۰ هکتار بود که اکنون این میزان به حدود چهار هزار و ۱۰۰ هکتار افزایش یافته است.

وی ادامه داد: بنابراین آثار طرح باید در مجموعه محصولات زراعی مورد بررسی قرار گیرد و نباید ارزیابی آن صرفاً بر اساس میزان تولید گندم انجام شود و این تجربه نشان می‌دهد که اجرای علمی و کامل طرح می‌تواند حتی در کنار شرایط متفاوت اقلیمی، به افزایش عملکرد و تولید کمک کند.

عدالت اجتماعی یکی از پایه‌های اجرای طرح جهش تولید است

این مسئول در ادامه با اشاره به فلسفه شکل‌گیری طرح جهش تولید در دیمزارها اظهار کرد: این طرح صرفاً با هدف افزایش تولید طراحی نشده و یکی از مبانی مهم آن، تحقق عدالت اجتماعی است.

وی گفت: در جریان طراحی این طرح، موضوع توزیع عادلانه خدمات و امکانات مورد توجه قرار گرفت؛ چراکه روستاییان و به‌ویژه کشاورزان مناطق دیم‌خیز در مقایسه با جمعیت شهری دسترسی کمتری به برخی خدمات دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: کشاورز دیم‌کار شرایط متفاوتی با کشاورز مناطق برخوردار دارد و در بسیاری از مناطق دیم‌خیز، کشاورزان با محدودیت‌های اقتصادی و معیشتی بیشتری مواجه هستند.

وی ادامه داد: حتی برخی از روستاهای مناطق دیم‌خیز تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و همین موضوع ضرورت حمایت هدفمند از این مناطق را دوچندان می‌کند و تلاش شد حمایت‌ها به جای پرداخت مستقیم، به حمایت از تولید تبدیل شود تا منابع اختصاص‌یافته بتواند اثرگذاری بیشتری برای کشاورزان داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه منابع اختصاص‌یافته به این طرح می‌تواند چندین برابر اثرگذاری مستقیم برای کشاورز داشته باشد، گفت: در برخی موارد، منابعی که به عنوان یک واحد حمایت در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد، پس از تبدیل‌شدن به سرمایه تولید می‌تواند منافع بسیار بیشتری برای بهره‌بردار ایجاد کند.

وی با تأکید بر اهمیت این موضوع در استان زنجان گفت: در اجرای طرح جهش تولید، موضوع عدالت و حمایت از کشاورزان مناطق محروم را یک وظیفه و حق‌الناس می‌دانیم و باید این حمایت‌ها به شکل صحیح و هدفمند انجام شود.

ظرفیت صنایع تبدیلی زنجان به ۲.۵ میلیون تن رسید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در ادامه درباره وضعیت صنایع تبدیلی استان اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت صنایع تبدیلی استان برای جذب ماده خام حدود ۲.۵ میلیون تن است.

وی افزود: با توجه به ارزش افزوده قابل توجهی که فرآوری محصولات کشاورزی ایجاد می‌کند، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره‌های تولید از برنامه‌های مهم بخش کشاورزی استان است.

این مسئول ادامه داد: سال گذشته میزان ایجاد ظرفیت جدید صنایع تبدیلی از تعهدات تعیین‌شده نیز فراتر رفت و در مجموع اقدامات قابل توجهی برای افزایش ظرفیت جذب ماده خام در استان انجام شد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان زنجان در تولید زیتون گفت: در حوزه زیتون اقدامات خوبی انجام شده، اما هنوز در زمینه برندسازی و معرفی این محصول به نام واقعی استان با ضعف‌هایی مواجه هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: اینکه زیتون تولیدشده در طارم به دلیل نزدیکی مسیر و سهولت دسترسی، با نام رودبار وارد بازار شود، نشان‌دهنده ضعف ما در برندسازی است.

وی تصریح کرد: همان‌طور که در کشور محصولاتی مانند پنیر لیقوان با نام محل تولید خود شناخته می‌شوند، زیتون طارم نیز باید با برند و هویت مشخص خود در بازار عرضه شود.

این مسئول گفت: ممکن است بسیاری از مردم کشور روستاهای تولیدکننده زیتون در طارم را نشناسند، اما اگر برند مناسبی برای این محصولات ایجاد شود، می‌توان ظرفیت تولید منطقه را در بازارهای داخلی و حتی صادراتی معرفی کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به مشکلات صنایع تبدیلی سیب‌زمینی گفت: در این حوزه تلاش‌های متعددی برای جذب سرمایه‌گذار و ایجاد واحدهای فرآوری انجام شده، اما تاکنون طرحی که به مرحله نهایی و قابل ارائه برسد، محقق نشده است.

وی افزود: توسعه صنایع تبدیلی نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و بانک‌ها است و محدودیت منابع مالی نیز یکی از موانع موجود در این مسیر به شمار می‌رود.

کشتارگاه‌های زنجان مکانیزه و بهداشتی هستند

این مسئول در ادامه درباره وضعیت کشتارگاه‌های استان زنجان اظهار کرد: کشتارگاه‌های استان از وضعیت مناسبی برخوردارند و از نظر بهداشتی و مکانیزاسیون شرایط قابل قبولی دارند.

وی افزود: مجموعه جهاد کشاورزی نظارت‌های لازم را بر این واحدها انجام می‌دهد و کشتارگاه‌های استان از نظر فنی و بهداشتی در وضعیت مناسبی قرار دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به زنجیره‌های تولید در بخش طیور گفت: در استان چند زنجیره تولید فعال وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به زنجیره سوبا مرغ اشاره کرد که از کامل‌ترین زنجیره‌های استان محسوب می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، زنجیره‌های دیگری در بخش مرغ و بوقلمون نیز فعال هستند و توسعه این زنجیره‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان درباره وضعیت تولید مرغ نیز گفت: میزان جوجه‌ریزی در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته و در مقایسه با برنامه نیز حدود هفت درصد بیشتر بوده است.

وی افزود: این افزایش نشان می‌دهد ظرفیت تولید استان در بخش مرغ در وضعیت مناسبی قرار دارد و تلاش شده است نیاز بازار از طریق استمرار تولید تأمین شود.

این مسئول درباره تأمین نهاده‌های دامی نیز گفت: در حال حاضر برای حدود دو ماه آینده از نظر نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی مشکلی وجود ندارد و روند تأمین و واردات نهاده‌ها نیز به صورت مستمر در حال انجام است.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که با پایان ذخایر موجود، تأمین محموله‌های جدید انجام شود و وقفه‌ای در روند تولید ایجاد نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان درباره افزایش قیمت تخم‌مرغ نیز اظهار کرد: بخشی از نوسانات قیمت تخم‌مرغ ناشی از صادرات است و این موضوع در مقاطعی می‌تواند بر بازار داخلی تأثیر بگذارد.

وی با بیان اینکه حفظ صرفه اقتصادی تولید برای استمرار فعالیت مرغداران ضروری است، گفت: اگر قیمت محصول برای مدت طولانی پایین‌تر از هزینه‌های تولید قرار گیرد، تولیدکننده متضرر شده و در دوره‌های بعدی کاهش تولید و کمبود در بازار اتفاق می‌افتد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در پایان تأکید کرد: افزایش تولید زمانی می‌تواند به توسعه پایدار بخش کشاورزی منجر شود که حلقه‌های مختلف زنجیره از تولید تا فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی و بازاررسانی در کنار یکدیگر تکمیل شوند.

وی افزود: استان زنجان در بخش‌های مختلف کشاورزی از جمله زیتون، محصولات زراعی، دام و طیور و آبزیان ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره‌های تولید می‌تواند موجب افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و افزایش سهم کشاورزان از درآمد نهایی محصولات شود.