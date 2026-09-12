نمایش فیلم «در جستجوی ویویَن مایر» در سینماتک موزه هنرهای معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به مناسبت برپایی نمایشگاه عکاسی «این صورت باقی»، فیلم مستند «در جستجوی ویویَن مایر» (۲۰۱۳) به کارگردانی جان مالوف و چارلی سیسکل را به نمایش می‌گذارد.

این فیلم یکشنبه ۲۲ شهریور ساعت ۱۶ در سالن سینماتک اکران می‌شود.

«در جستجوی ویویان مایر» داستان پرستار کودکی است که پس از مرگ، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عکاسان خیابانی ناشناخته جهان شناخته شد. عکس‌های او که در سال ۲۰۰۷ به‌شکلی تصادفی در شیکاگو کشف شدند، زندگی اسرارآمیز این زنِ منزوی را در کانون توجه پژوهشگران و هنرمندان قرار داد. فیلم با گفتگو با آشنایان مایر، لایه‌های پنهان شخصیت او را آشکار می‌کند و هم‌زمان پرسش‌هایی بنیادین درباره مالکیت، کشف و ارزش‌گذاری آثار هنری پس از مرگ هنرمند مطرح می‌سازد.

در این جلسه، پس از نمایش فیلم، نشست و گفتگو با حضور سودابه شایگان مدرس عکاسی دانشگاه هنر ایران برگزار خواهد شد.

این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.