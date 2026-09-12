به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه ایرانی پدیدارشناسی انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کاشان نشست علمی و گف‌وگو محور «آیا هنوز می‌توان از خلقِ یک جهانِ مشترکِ ایرانی سخن گفت؟» را برگزار می‌کند.

در این نشست محمدجواد غلامرضا کاشی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه،‌ احمد بستانی،‌ استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، حمید ملک‌زاده استادیار علوم سیاسی دانشگاه کاشان و دبیر جامعه ایرانی پدیدارشناسی سخنرانی می‌کنند.

این نشست دوشنبه ۲۳ شهریور ماه سال ۱۴۰۵،‌ سالن شهید سلیمانی ساختمان شهید رئیسی دانشگاه کاشان برگزار خواهد شد و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.