محمد بخشایش تهیه کننده رادیو درباره ساختار فصل جدید «صبح جمعه با شما» به خبرنگار مهر گفت: این فصل با فعالیت ۲ گروه تولیدی شکل گرفته است که هر یک به صورت یک هفته در میان تولید برنامه را برعهده دارند.
وی که یکی از تهیه کنندگان برنامه است، اضافه کرد: در طراحی فصل جدید، از تجربه موفق سالهای گذشته برنامه بهره گرفتهایم و تلاش داریم ارتباط نزدیک با مخاطبان و علاقهمندان «صبح جمعه با شما» را حفظ و تقویت کنیم. حضور مخاطبان و علاقهمندان این برنامه نیز در فرآیند تولید مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بخشایش با اشاره به رویکرد این فصل اظهار کرد: تلاش کردهایم در کنار بهرهگیری از تجربه و توان پیشکسوتان عرصه طنز رادیویی، زمینه حضور جوانان خوشذوق و خلاق را نیز فراهم کنیم تا تجربه نسلهای مختلف در کنار ایدهها و نگاههای تازه قرار گیرد.
این تهیهکننده درباره استعدادیابی در فصل جدید گفت: یکی از اهداف اصلی ما کشف استعدادهای طنز از ظرفیت سراسر کشور است. به همین منظور، فراخوانی عمومی برای همه علاقهمندان و استعدادهای طنز رادیویی خواهیم داشت تا چهرههای جدید و توانمندیهای طنز از نقاط مختلف کشور شناسایی و معرفی شوند.
وی همچنین درباره یکی از محورهای مهم فصل جدید، یعنی اتاق فکر برنامه توضیح داد: اتاق فکر «صبح جمعه با شما» به صورت مستمر و با حضور ۲ تهیهکننده و مدیر گروه تشکیل میشود و روند تولید برنامهها را از مرحله ایدهپردازی تا ارزیابی نهایی دنبال میکند.
بخشایش اضافه کرد: در این جلسات، موضوعات روز، ایدههای جدید، ظرفیتهای طنز و طراحی آیتمها بررسی میشود و در کنار آن، برنامههای تولیدشده نیز بازشنوی و مورد نقد و ارزیابی قرار میگیرند تا نقاط قوت شناسایی و نقصها و ایرادهای احتمالی پیش از پخش برطرف شوند. هدف این است که کیفیت محتوایی و ساختاری برنامه به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد و هر قسمت با دقت و کیفیت بیشتری به مخاطب ارائه شود.
این تهیه کننده در پایان عنوان کرد: «صبح جمعه با شما» بخشی از خاطرات شنیداری مردم ایران است و تلاش ما در فصل جدید این است که در کنار استفاده از این سرمایه و تجربه ارزشمند، با حضور مخاطبان، علاقهمندان و استعدادهای تازه، فضای جدیدی برای طنز رادیویی ایجاد کنیم. رادیو رسانهای گرم و صمیمی است که مردم آن را بخشی از زندگی و همراه همیشگی خود میدانند و همین ارتباط نزدیک با مخاطب، یکی از مهمترین سرمایههای برنامهسازی در رادیو است.
فصل جدید «صبح جمعه با شما» با تهیهکنندگی نوید جولایی و محمد بخشایش تولید میشود و این ۲ گروه به صورت یک هفته در میان، برنامه را روانه آنتن خواهند کرد.
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