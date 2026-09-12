  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

«صبح جمعه با شما»سراغ استعدادیابی رفت؛ تجربه پیشکسوت‌ها در کنار جوانان

«صبح جمعه با شما»سراغ استعدادیابی رفت؛ تجربه پیشکسوت‌ها در کنار جوانان

تهیه کننده فصل جدید «صبح جمعه با شما» بیان کرد که این برنامه با تکیه بر تجربه سال‌های گذشته و با حضور مخاطبان و علاقه‌مندان این برنامه در ساختاری تازه و با ۲ گروه تولیدی روی آنتن می‌رود.

محمد بخشایش تهیه کننده رادیو درباره ساختار فصل جدید «صبح جمعه با شما» به خبرنگار مهر گفت: این فصل با فعالیت ۲ گروه تولیدی شکل گرفته است که هر یک به صورت یک هفته در میان تولید برنامه را برعهده دارند.

وی که یکی از تهیه کنندگان برنامه است، اضافه کرد: در طراحی فصل جدید، از تجربه موفق سال‌های گذشته برنامه بهره گرفته‌ایم و تلاش داریم ارتباط نزدیک با مخاطبان و علاقه‌مندان «صبح جمعه با شما» را حفظ و تقویت کنیم. حضور مخاطبان و علاقه‌مندان این برنامه نیز در فرآیند تولید مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بخشایش با اشاره به رویکرد این فصل اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم در کنار بهره‌گیری از تجربه و توان پیشکسوتان عرصه طنز رادیویی، زمینه حضور جوانان خوش‌ذوق و خلاق را نیز فراهم کنیم تا تجربه نسل‌های مختلف در کنار ایده‌ها و نگاه‌های تازه قرار گیرد.

این تهیه‌کننده درباره استعدادیابی در فصل جدید گفت: یکی از اهداف اصلی ما کشف استعدادهای طنز از ظرفیت سراسر کشور است. به همین منظور، فراخوانی عمومی برای همه علاقه‌مندان و استعدادهای طنز رادیویی خواهیم داشت تا چهره‌های جدید و توانمندی‌های طنز از نقاط مختلف کشور شناسایی و معرفی شوند.

وی همچنین درباره یکی از محورهای مهم فصل جدید، یعنی اتاق فکر برنامه توضیح داد: اتاق فکر «صبح جمعه با شما» به صورت مستمر و با حضور ۲ تهیه‌کننده و مدیر گروه تشکیل می‌شود و روند تولید برنامه‌ها را از مرحله ایده‌پردازی تا ارزیابی نهایی دنبال می‌کند.

بخشایش اضافه کرد: در این جلسات، موضوعات روز، ایده‌های جدید، ظرفیت‌های طنز و طراحی آیتم‌ها بررسی می‌شود و در کنار آن، برنامه‌های تولیدشده نیز بازشنوی و مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرند تا نقاط قوت شناسایی و نقص‌ها و ایرادهای احتمالی پیش از پخش برطرف شوند. هدف این است که کیفیت محتوایی و ساختاری برنامه به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد و هر قسمت با دقت و کیفیت بیشتری به مخاطب ارائه شود.

این تهیه کننده در پایان عنوان کرد: «صبح جمعه با شما» بخشی از خاطرات شنیداری مردم ایران است و تلاش ما در فصل جدید این است که در کنار استفاده از این سرمایه و تجربه ارزشمند، با حضور مخاطبان، علاقه‌مندان و استعدادهای تازه، فضای جدیدی برای طنز رادیویی ایجاد کنیم. رادیو رسانه‌ای گرم و صمیمی است که مردم آن را بخشی از زندگی و همراه همیشگی خود می‌دانند و همین ارتباط نزدیک با مخاطب، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های برنامه‌سازی در رادیو است.

فصل جدید «صبح جمعه با شما» با تهیه‌کنندگی نوید جولایی و محمد بخشایش تولید می‌شود و این ۲ گروه به صورت یک هفته در میان، برنامه را روانه آنتن خواهند کرد.

کد مطلب 6944495
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها