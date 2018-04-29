«صبح جمعه با شما» به رادیو ایران بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران حمید شاه آبادی معاون صدای جمهوری اسلامی گفت: ظرفیت های هم افزای فراوانی در معاونت صدا وجود دارد که موجب شد امکان احیای برنامه خاطره انگیز «صبح جمعه با شما» فراهم شود.

وی ادامه داد: در سال های گذشته این برنامه با نام های مختلف از جمله «قند و نمک»، «جمعه ایرانی» و «رادیو جمعه» در جدول پخش شبکه های رادیویی حضور داشته است و در حال حاضر مقدمات احیای این برنامه فراهم شده و از نیمه اردیبهشت ماه شنوندگان رادیو ایران می توانند باز هم شنونده برنامه «صبح جمعه با شما» باشند.

معاون صدای جمهوری اسلامی درباره ویژگی های «صبح جمعه با شما» در سری جدید بیان کرد: این برنامه در فاز اول به مدت ۱۲۰ دقیقه از ساعت ۹ صبح جمعه ها از رادیو ایران پخش خواهد شد. همکاران تلاش کرده اند که هسته اصلی بازیگران این برنامه قدیمی دور هم جمع شوند و با بهره گیری از ظرفیت بازیگران جوان، گروه بازیگران تکمیل شود. در حال حاضر هنرمندانی چون علیرضا جاویدنیا، عباس محبی، اصغر سمسارزاده، صادق عبداالهی، حسین هاشمی، مرتضی تبریزی، فرانک رفیعی و شوکت حجت از جمع قدیمی های «صبح جمعه» با برنامه همکاری می کنند و در دوره جدید حسین عرفانی، مینو غزنوی، حسین محب اهری، مهین برزویی و... به جمع گروه هنرمندان برنامه اضافه می شوند.

شاه آبادی درباره تغییرات ساختاری برنامه نیز گفت: علاوه بر احیای شخصیت های قدیمی برنامه مانند آقای دست و دلباز، نازیلا، همسر ملون و... تلاش شده است بخش های جدیدی نیز به برنامه اضافه شود. یکی از این بخش ها، بهره گیری از ظرفیت طنازان در سراسر کشور است. به همین منظور هماهنگی های لازم با معاونت امور استان ها صورت خواهد گرفت تا بخش های متنوعی با همکاری صدای استان ها به برنامه اضافه شود.

وی افزود: از تغییرات محتوایی برنامه بخش تعاملی است که در قالب یک مسابقه غیرحضوری اجرا می شود. در این مسابقه علاقه مندان طنز قطعات طنز تولیدی خود را برای برنامه ارسال می کنند. برگزیده این قطعات در برنامه پخش می شود و در یک رقابت جذاب، برندگان هر فصل با رأی مردمی معرفی می شوند و به شکل حضوری در برنامه ایفای نقش می کنند.

معاون صدای جمهوری اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا بعد از دو دهه تصمیم به احیای برنامه «صبح جمعه با شما» گرفته شده است، اظهار کرد: این برنامه شناسنامه طنز رادیو به حساب می آید و مطالبه مردمی هم تولید و پخش مجدد آن است. این وظیفه ما است که از تمام ظرفیت های رادیو برای ارایه برنامه های جذاب و مخاطب پسند استفاده کنیم و من از همه افرادی که در گذشته همکاری داشته اند، دعوت می کنم تا تجربیاتشان را در اختیار برنامه قرار دهند.

برنامه «صبح جمعه با شما» سال ۱۳۸۷ تعطیل شد و هنرمندان آن به دو گروه تقسیم شدند که یک گروه بعدها برنامه «جمعه ایرانی» را اجرا کردند و عده ای نیز از برنامه های طنز دور شدند. برنامه «جمعه ایرانی» نیز از سال ۱۳۹۴ به درخواست تهیه کننده برنامه تعطیل شد و اکنون پس از ۲ دهه هنرمندان برنامه «صبح جمعه با شما» دور هم جمع شده اند تا با کارگردانی علیرضا جاویدنیا و تهیه کنندگی ساجد قدوسیان، این برنامه را اجرا کنند. در همین راستا هفته گذشته نیز حمیدرضا افتخاری مدیر گروه ورزش و تفریحات رادیو ایران با احمد شیشه گران بنیان گذار برنامه «صبح جمعه با شما» دیدار کرد.