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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

قهرمانی گراپلر قم در انتخابی تیم ملی؛ ملی پوش قمی مسافر باکو شد

قهرمانی گراپلر قم در انتخابی تیم ملی؛ ملی پوش قمی مسافر باکو شد

قم- گراپلر قم با کسب مدال طلای رقابت‌های انتخابی تیم ملی گراپلینگ اتحادیه جهانی UWW در وزن ۵۸ کیلوگرم، جواز حضور در رقابت‌های جهانی گراپلینگ و پانکریشن ۲۰۲۶ در باکو را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حامدی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی گراپلینگ UWW توانست در وزن ۵۸ کیلوگرم به عنوان قهرمانی دست یابد و با قرار گرفتن در جایگاه نخست، سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی گراپلینگ و پانکریشن را کسب کند.

این ورزشکار قمی با عملکرد خود در مسابقات انتخابی، مدال طلای این وزن را از آن خود کرد و به عنوان نماینده استان قم راهی رویداد جهانی سال ۲۰۲۶ در شهر باکو خواهد شد.

قهرمانی حامدی در شرایطی به دست آمد که تیم قم با چهار ورزشکار در رقابت‌های انتخابی تیم ملی گراپلینگ حضور داشت و برای کسب عنوان‌های برتر این مسابقات به میدان رفت.

کد مطلب 6944518

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