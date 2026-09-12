تقویت برخورد قضایی با تخلفات در حوزه منابع آب زیرزمینی یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، جواد محجوبی، در دیدار با حجت‌الاسلام حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های مرتبط با منابع آب زیرزمینی استان را بررسی کرد.

وی گفت: در این دیدار، راهکارهای افزایش هماهنگی میان دستگاه قضایی و شرکت آب منطقه‌ای برای صیانت از منابع آبی و مقابله مؤثرتر با تخلفات حوزه آب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، تصریح کرد: اهمیت منابع آب زیرزمینی به‌عنوان یکی از سرمایه‌های حیاتی استان، موضوعاتی از جمله حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب را مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه نشست بر ضرورت برخورد قانونی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه تأکید شد.

وی افزود: در پایان نیز بر تداوم همکاری میان شرکت آب منطقه‌ای و دستگاه قضایی استان، تسریع در رسیدگی به تخلفات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از آسیب بیشتر به سفره‌های آب زیرزمینی تأکید شد.