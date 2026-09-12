  1. استانها
  2. یزد
۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

تقویت برخورد قضایی با تخلفات در حوزه منابع آب زیرزمینی یزد

تقویت برخورد قضایی با تخلفات در حوزه منابع آب زیرزمینی یزد

یزد- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد و رئیس کل دادگستری استان بر تقویت همکاری‌های قضایی و اجرایی برای مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، جواد محجوبی، در دیدار با حجت‌الاسلام حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های مرتبط با منابع آب زیرزمینی استان را بررسی کرد.

وی گفت: در این دیدار، راهکارهای افزایش هماهنگی میان دستگاه قضایی و شرکت آب منطقه‌ای برای صیانت از منابع آبی و مقابله مؤثرتر با تخلفات حوزه آب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، تصریح کرد: اهمیت منابع آب زیرزمینی به‌عنوان یکی از سرمایه‌های حیاتی استان، موضوعاتی از جمله حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب را مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه نشست بر ضرورت برخورد قانونی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه تأکید شد.

وی افزود: در پایان نیز بر تداوم همکاری میان شرکت آب منطقه‌ای و دستگاه قضایی استان، تسریع در رسیدگی به تخلفات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از آسیب بیشتر به سفره‌های آب زیرزمینی تأکید شد.

کد مطلب 6944536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها