هیئت مدیره انجمن علمی هنرهای نمایشی ایران انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن علمی هنرهای نمایشی ایران، در انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی هنرهای نمایشی ایران که چهارشنبه ۱۸ شهریور برگزار شد به ترتیب رحمت امینی دانشیار دانشگاه تهران، محمد حسین ناصربخت دانشیار دانشگاه هنر ایران، رامتین شهبازی استادیار دانشگاه بین المللی سوره، فارس باقری استادیار دانشگاه تربیت مدرس و هومن زندی زاده استادیار دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان اعضای اصلی و مریم دادخواه و عرفان ناظر هر ۲ نفر استادیار دانشگاه تهران به عنوان اعضای علی البدل معرفی شدند.

فرهاد امینی بازرس منتخب انجمن شد و نیلوفر زارع و حامد شفیع‌خواه نیز به طور مشترک آرای بازرس علی البدل را کسب کردند.

انجمن علمی هنرهای نمایشی ایران سال ۱۳۹۷ در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد. با وجود همزمانی با پاندمی کرونا فعالیت های اولیه خود را آغاز کرد اما ثبت شرکت ها و دیگر مراحل قانونی آن به بعد موکول شد. در انتخابات اخیر اکثر اعضای این انجمن علمی حضور داشتند و در کنار نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بعد از بحث و بررسی پیرامون فعالیت های انجمن، آرای خود را به صندوق ریختند. انجمن علمی هنرهای نمایشی در راستای مطالعات علمی حوزه هنر تئاتر تشکیل شده است و از بین دانشجویان کارشناسی ارشد به بالا عضو می پذیرد که به زودی شرایط و نحوه عضویت در این انجمن اعلام می‌شود.