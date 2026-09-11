به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، در ادامه برگزاری رویدادهای بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، ۲ فیلم‌تئاتر عروسکی در سینماتک موزه هنرهای معاصر ایران برای علاقه‌مندان به نمایش درمی‌آید.

در این برنامه، فیلم‌تئاترهای عروسکی «آن شب مهتاب» به کارگردانی زهرا قربانی و ملیحه زحمتکش از شهر شیراز و «مومنشانز (بالماسکه)» به کارگردانی فلوریانا فراستو و برنی شورچ از کشور سوئیس پخش می‌شود.

فیلم‌تئاتر «آن شب مهتاب» به کارگردانی زهرا قربانی و ملیحه زحمتکش، پیش‌تر در تیر ۱۴۰۲ و در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، به دبیری هادی حجازی‌فر، در سالن چارسوی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته است.

ملیحه زحمتکش و زهرا قربانی،‌ فعالیت مستمری در زمینه ساخت و بازی‌دهندگی عروسک‌های نمایشی در تئاتر، تلویزیون و سینما داشته‌اند. این ۲ هنرمند همچنین کارگردانی ۲ مجموعه بلند عروسکی «مزرعه دوستی ۱ و ۲» برای مرکز آذربایجان شرقی و کارگردانی نمایش‌های عروسکی متعددی از جمله «نفرینی عاشقانه بر آتش»، «سونیا»، «مروارید آرزوها» و «بی‌بی کوچیکه» را در کارنامه خود دارند.

همچنین فیلم‌تئاتر «مومنشانز (بالماسکه)» به گروه تئاتر سوئیسی MUMMENSCHANZ اختصاص دارد؛ گروهی که در سال ۱۹۷۲ میلادی توسط برنی شورچ، آندرس بوسارد و فلوریانا فراستو در پاریس تأسیس شد. این گروه با بهره‌گیری از ماسک، اشیای صحنه، نور و سایه و حرکات و رقص‌پردازی‌های ظریف، سبک اجرایی منحصربه‌فردی را شکل داده و به‌واسطه استفاده از فرم‌های عجیب و غریب و اجراهای سوررئال و بدون کلام، در سطح بین‌المللی شناخته شده است.

نام MUMMENSCHANZ در زبان آلمانی به معنای نوعی نمایش با حضور مامرهاست. «مامر» نیز اصطلاحی در زبان انگلیسی مدرن اولیه برای هنرمند پانتومیم بوده است.

فلوریانا فراستو در حال حاضر مدیر هنری گروه MUMMENSCHANZ و تنها عضو فعال باقی‌مانده از بنیان‌گذاران این گروه است. مومنشانز از زمان تأسیس در سال ۱۹۷۲، با اجراهای شاعرانه و بدون کلام خود، به یکی از گروه‌های تأثیرگذار تئاتر بین‌المللی تبدیل شده و طی پنج دهه میلیون‌ها مخاطب را در سراسر جهان با زبان تصویری و حرکتی خود همراه کرده است.

گروه مومنشانز نیز پیش‌تر در سال ۱۳۸۹ و در سیزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، به دبیری اردشیر صالح‌پور، در سالن اصلی تئاترشهر به اجرای برنامه پرداخته است.

این برنامه شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سینماتک موزه هنرهای معاصر ایران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و حضور در این برنامه می‌توانند نام و شماره تماس خود را از طریق پیام‌رسان‌های تلگرام یا بله به شماره ۰۹۱۲۳۳۹۵۶۴۹ ارسال کنند.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.