به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح شنبه در جلسه وبیناری سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سالن جلسات شهدای جمهور استانداری ایلام با حضور رئیس مرکز آمار ایران برگزار شد، با تأکید بر اینکه آمار، چشم بیدار نظام مدیریتی برای توسعه است، خواستار گذار از آمار اداری به برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد شد.

استاندار ایلام در این نشست با بیان اینکه نقشه دقیق توسعه، تنها با داده‌های متقن هموار می‌شود، اظهار کرد: مدیریت میدانی به ما آموخته است که اگر شاخص‌های ما با واقعیت کف جامعه، فاصله داشته باشد، برنامه‌ریزی‌ها و نتایج با واقعیات همخوانی نخواهد داشت. از مجموعه مدیران انتظار می‌رود با دقت بالا و خطای حداقلی، تصویر واقعی استان را برای تصمیم‌سازی‌ها ترسیم کنند.

کرمی با اشاره به چالش ویژه ایلام به‌عنوان یک استان مرزی، بر ضرورت تغییر رویکرد در محاسبات جمعیتی تأکید و گفت: ایلام، تنها جمعیت ساکن نیست. ما با یک جمعیت شناور عظیم روبه‌رو هستیم. تردد سالانه ۸ میلیون مسافر و زائر از مرزهای استان با میانگین ۶۶۰ هزار تردد در ماه، یک واقعیت غیرقابل‌انکار است. این جمعیت شناور، خدمات زیرساختی، درمانی و دارویی استان را مصرف می‌کنند؛ لذا در تمام برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه، این جمعیت باید به‌طور رسمی دیده شود تا فشار مضاعف بر سرانه‌های استانی جبران گردد.

استاندار ایلام به تناقض‌های آماری در شاخص‌های اقتصادی انتقاد کرد و افزود: در حالی که قیمت برخی اقلام اساسی مانند نان پایین‌تر از دیگر استان‌ها است، اما تورم اعلامی با واقعیت، تضاد دارد. این نشان می‌دهد جامعه‌ی آماری ما برای سنجش تورم دچار نقص است. ما باید در انتخاب جامعه آماری و فروشگاه‌های هدف، تجدیدنظر کنیم تا شاخص‌های ارائه‌شده، واقعیت معیشت مردم را منعکس کند. در همین راستا، ما در استان قرارگاه مبارزه با گران‌فروشی با حضور ۳۱ دستگاه و ۱۴ کمیته برای پایش کالا و خدمات فعال کردیم تا به آماری دقیق، قابل‌لمس و عملیاتی دست یابیم.

کرمی همچنین با انتقاد از تعاریف کلاسیک نرخ بیکاری گفت: اینکه در برخی آمارها، شخصی که تنها چند ساعت در هفته کار کرده است، شاغل محسوب شود، برای ما پذیرفتنی نیست. این نسخه‌ها شاید در کتب قانونی باشد، اما با واقعیت زندگی مردم هم‌خوانی ندارد. ما باید نسخه‌های بومی و محلی برای تعریف اشتغال داشته باشیم و مبنای آماری خود را بر اشتغال پایدار و واقعی استوار کنیم.

استاندار ایلام در پایان تأکید کرد: آمار باید مبنای اقدام باشد، نه صرفاً گزارش‌دهی؛ لذا از تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌خواهم با نگاهی دقیق و کارشناسانه، سند آمایش استان را بازخوانی کنند، چرا که توسعه‌ی ایلام در گروی همین اعداد و ارقام دقیق است.