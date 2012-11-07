دست اندرکاران و مراجعه کنندگان به مساجد خراسان رضوی بیمه شدند

ابوالحسن سبحانی درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: همه دست اندرکاران و عوامل اجرایی شامل هیات امناء، مسئولین، مدیران داخلی، خدام "ثابت، فصلی و افتخاری" تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

وی افزود: زائرین، نمازگزاران و مراجعین بقاع متبرکه و سایر اماکن مذهبی اسلامی از جمله مساجد، حسینیه ها و تکایا نیز تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار گرفته اند.

سبحانی با تاکید بر اینکه واجدین شرایط می توانند از طریق نمایندگی های بیمه سینا و اداره اوقاف در این زمینه اطلاعات بیشتر کسب کنند ادامه داد: این بیمه مشتمل بر هزینه های پزشکی، غرامت فوت و نقص عضو و بیمه آتش سوزی می شود.

وی افزود: همه اماکن فوق الذکر که تحت مدیریت و پوشش مرکز رسیدگی به امور مساجد و امور اوقاف و خیریه خراسان رضوی هستند تحت پوشش های حریق، صاعقه، انفجار، سیل و زلزله نیز قرار گرفته اند.