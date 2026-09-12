به گزارش خبرگزاری مهر، حدادپور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم اظهار کرد: پرونده تخلف نگهداری، عرضه و فروش شکر در یک واحد صنفی به ارزش ۶۴۳ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال که پیش از ثبت در سامانه جامع تجارت به فروش رسیده بود، در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد و مدارک معتبر از سوی واحد صنفی، تخلف انتسابی را محرز دانست و این واحد صنفی متخلف را به پرداخت ۱۶۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون ریال جزای نقدی، معادل یک‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم تصریح کرد: بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم در پی بررسی‌های انجام‌شده، گزارشی از تخلف این واحد صنفی در زمینه نگهداری، خرید و فروش کالا بدون رعایت ضوابط تعیین‌شده از سوی دولت تهیه و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.