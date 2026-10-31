محکومیت ۱.۴ میلیارد ریالی نانوای متخلف در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده فروش ۱۵ کیسه آرد یارانه‌ای خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۷۴۲ میلیون ریال در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همدان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل 2 برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: این تخلف در جریان بازرسی‌های دوره‌ای بازرسان اتاق اصناف همدان از واحدهای صنفی کشف و پرونده آن برای سیر مراحل قانونی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.