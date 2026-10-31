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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

محکومیت ۱.۴ میلیارد ریالی نانوای متخلف در همدان

محکومیت ۱.۴ میلیارد ریالی نانوای متخلف در همدان

همدان-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از محکومیت یک میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریالی یک نانوای متخلف به جرم عرضه ۱۵ کیسه آرد یارانه‌ای خارج از شبکه توزیع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده فروش ۱۵ کیسه آرد یارانه‌ای خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۷۴۲ میلیون ریال در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی همدان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل 2 برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: این تخلف در جریان بازرسی‌های دوره‌ای بازرسان اتاق اصناف همدان از واحدهای صنفی کشف و پرونده آن برای سیر مراحل قانونی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

کد مطلب 6995136

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