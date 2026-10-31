۵۶ جایگاه سوخت استان کرمان از طرح کدینگ خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان جلالی، ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای پدافند غیرعامل استان کرمان، با اشاره به تجمع اخیر شهروندان در جنوب استان در اعتراض به مشکلات سوخت اظهار کرد: یکی از موضوعات جدی مطرح‌شده در قرارگاه رصد و نارضایتی عمومی شورای تأمین، ازدحام و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت خروجی شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد بود.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر استاندار کرمان، امروز جایگاه سوخت باب‌الحوائج از طرح کدینگ خارج شد که امیدواریم این اقدام به کاهش صف‌ها و تسهیل سوخت‌رسانی در منطقه منجر شود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و تلاش مسئولان حوزه سوخت، تاکنون ۵۶ جایگاه در استان از کدینگ خارج شده‌اند که این اقدام می‌تواند در تسهیل عرضه سوخت و کاهش نارضایتی‌های عمومی مؤثر باشد.

جلالی، در پایان تأکید کرد: استانداری کرمان با همکاری دستگاه‌های مرتبط، وضعیت جایگاه‌های سوخت استان، به‌ویژه در مناطق جنوبی را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و اقدامات لازم برای رفع مشکلات و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان را دنبال خواهد کرد.