سینمای ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران به مناسبت روز ملی سینما بیانیهای منتشر و بر فاصله نگرفتن سینما از جامعه، تغییر مخاطب، ضرورت بازنگری و گفتگوی جدی درباره آینده سینما تأکید کرد.
در متن بیانیه انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران به مناسبت روز ملی سینما آمده است:
«به نام خالق زیبایی
بیانیه انجمن منتقدان ونویسندگان آثار سینمایی ایران به مناسبت روز ملی سینما
روز ملی سینما، فرصتی است برای پاسداشت هنری که بیش از یک قرن با زندگی، خاطرات، دغدغهها و آرزوهای جامعه ایرانی پیوند خورده است؛ هنری که نهتنها روایتگر بخشی از تاریخ و فرهنگ این سرزمین بوده، بلکه در بسیاری از بزنگاهها، زبان گفتگوی جامعه با خود نیز شده است.
با این حال، روز ملی سینما تنها مجالی برای بزرگداشت گذشته نیست؛ میتواند فرصتی برای تأمل جدی درباره وضعیت امروز و آینده سینمای ایران و نسبت آن با جامعهای باشد که با سرعتی چشمگیر در حال تغییر است.
سینما زمانی میتواند نقش واقعی و اثرگذار خود را در فرهنگ و جامعه ایفا کند که بتواند تحولات پیرامون خود را ببیند، آنها را بشناسد و با زبان هنر روایت کند. جامعه ایران در سالهای اخیر دستخوش تغییرات عمیق اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نسلی شده و مخاطب امروز نیز دیگر همان مخاطب گذشته نیست. تجربه زیسته، ذائقه، شیوه مواجهه با آثار، الگوهای مصرف فرهنگی و حتی انتظار مخاطب از سینما تغییر کرده است.
از این رو، سینمای ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در شیوههای تولید، انتخاب موضوع، الگوهای روایت، سیاستگذاری، نظام اکران و شیوههای ارتباط با مخاطب است. این بازنگری به معنای نفی گذشته و نادیده گرفتن تجربههای ارزشمند سینمای ایران نیست، بلکه به معنای بازتعریف و بهروز کردن آن تجربهها برای ساختن آیندهای است که بتواند با انسان امروز ارتباط برقرار کند.
سینمایی که جامعه خود را نبیند، بهتدریج از جامعه فاصله خواهد گرفت و سینمایی که مخاطب خود را نشنود، دیر یا زود بخشی از قدرت اثرگذاری فرهنگی خود را از دست خواهد داد.
انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، ضمن پاسداشت سینمای ایران و همه کسانی که در شکلگیری و تداوم این میراث فرهنگی نقش داشتهاند، بر ضرورت شکلگیری گفتگویی جدی، مستمر و مسئولانه میان سینماگران، سیاستگذاران، منتقدان، نویسندگان و مخاطبان تأکید میکند؛ گفتگویی برای یافتن راههای تازه، عبور از تکرار، تقویت خلاقیت و ساختن سینمایی زنده، مستقل، خلاق، مسئول و همسخن با جامعه امروز ایران.
روز ملی سینما مبارک …
به امید سینمایی که نه از جامعه عقب بماند و نه از پرسشهای انسان امروز فاصله بگیرد؛ سینمایی که ببیند، بشنود و همچنان بتواند با مردم خود گفتگو کند.»
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