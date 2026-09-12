به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه، عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان بر ضرورت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: خلق ثروت، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی از الزامات توسعه استان است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی حمایتی، زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را فراهم کنند.

مصری با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری افزود: مدیران باید مسائل سرمایه‌گذاران را با نگاه مثبت و جدیت دنبال کنند و اجازه ندهند طولانی شدن فرآیندهای اداری و تصمیم‌گیری، فرصت‌های اقتصادی استان را از بین ببرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار زمانی در یک منطقه ماندگار خواهد شد که احساس کند دستگاه‌های اجرایی در کنار او قرار دارند و برای رفع مشکلات و موانع فعالیت اقتصادی وی وقت و انرژی صرف می‌کنند.

وی نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را ضروری دانست و گفت: نظارت نباید به توقف کار و تصمیم‌گیری مدیران منجر شود، بلکه مدیران باید در چارچوب قانون و با شجاعت و مسئولیت‌پذیری برای حل مشکلات مردم و تولیدکنندگان تصمیم بگیرند.

مصری ادامه داد: هر موضوعی که در حیطه اختیار مدیران است باید با جدیت دنبال شود و نباید برای حل مسائل قابل مدیریت در داخل استان، منتظر تصمیم‌های خارج از استان ماند؛ چرا که بسیاری از مشکلات با پیگیری مستمر و حضور میدانی قابل رفع است.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال جوانان و افراد تحصیل‌کرده اظهار کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی باید همراه با تقویت فرهنگ کار دنبال شود، زیرا در شرایطی که واحدهای تولیدی و اقتصادی به نیروی کار نیاز دارند، باید با ایجاد ارتباط مناسب میان کارفرمایان و جویندگان کار، ظرفیت‌های موجود را فعال کرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس افزود: اشتغال علاوه بر تأمین معیشت خانوارها، در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش امید و نشاط جامعه نیز مؤثر است و هر فرصت شغلی ایجادشده، نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی برای آینده استان به شمار می‌رود.

مصری خواستار افزایش اختیارات بانک‌ها در استان‌ها شد و گفت: تصمیم‌گیری برای تأمین مالی پروژه‌ها باید تا حد امکان در داخل استان انجام شود و فرآیندهای طولانی دریافت مجوز و تأیید از مرکز، مانع سرعت گرفتن اجرای طرح‌ها نشود.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری به سرعت عمل نیاز دارد و اگر منابع مالی در زمان مناسب در اختیار یک طرح قرار نگیرد، ممکن است فرصت اجرای پروژه از دست برود؛ بنابراین بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی بیشتر، تأمین مالی طرح‌های دارای توجیه را سرعت ببخشند.

مصری همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین وثایق و منابع مالی تولیدکنندگان تأکید کرد و افزود: نباید تنها به یک نوع وثیقه اکتفا کرد و لازم است از همه ظرفیت‌های موجود برای تسهیل تأمین مالی واحدهای تولیدی بهره گرفت.

وی اظهار کرد: موجودی انبار، مواد اولیه، سهمیه‌های مرتبط با فعالیت تولیدی و دیگر ظرفیت‌های قانونی می‌تواند در فرآیند تأمین مالی مورد توجه قرار گیرد تا تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت با موانع غیرضروری مواجه نشوند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خطاب به مدیران استان گفت: برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وقت بگذارید و مسائل آنها را با جدیت دنبال کنید تا سرمایه‌گذار بداند هنگام مراجعه به دستگاه‌های اجرایی، مجموعه مدیریتی استان برای حل مشکل او تلاش خواهد کرد.

مصری بر پرهیز از ارائه وعده‌های غیرقابل اجرا نیز تأکید کرد و افزود: اگر انجام کاری در توان دستگاهی نیست، نباید وعده‌ای داده شود که امکان تحقق آن وجود ندارد؛ چرا که عمل به وعده‌ها موجب افزایش اعتماد مردم و فعالان اقتصادی خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولیت مدیران فرصتی برای خدمت به مردم است و باید از این فرصت برای حل مشکلات، حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی استان استفاده شود؛ چرا که آینده اقتصادی کرمانشاه به تصمیم‌ها و اقداماتی وابسته است که امروز انجام می‌دهیم.