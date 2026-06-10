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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۵

وزیر علوم:

سهمیه جنگ در کنکور ۱۴۰۵ قطعی شد؛ جزئیات نحوه برگزاری امتحانات

سهمیه جنگ در کنکور ۱۴۰۵ قطعی شد؛ جزئیات نحوه برگزاری امتحانات

وزیر علوم از اختصاص قطعی سهمیه به داوطلبان آسیب‌دیده از جنگ در کنکور ۱۴۰۵ خبر داد و جزئیات برگزاری امتحانات حضوری و غیرحضوری برای مقاطع مختلف تحصیلی را اعلام کرد.

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر از اختصاص قطعی سهمیه به داوطلبان آسیب‌دیده جنگ اخیر در کنکور ۱۴۰۵ داد و اعلام کرد مراحل اجرایی و تعیین مرجع صدور گواهی در حال تدوین است.

وی همچنین با تأکید بر حضوری بودن امتحانات تحصیلات تکمیلی، رویکرد برگزاری آزمون‌های کارشناسی را نیز روشن ساخت.

وزیر علوم یادآور شد: سهمیه جنگ تحمیلی قطعاً اختصاص پیدا می‌کند. منتها باید مراحل اجرایی آن را تدوین کنیم؛ اینکه به چه نحوی، چه مرجعی صادر کننده گواهی خواهد بود و اینکه چه درصدی اختصاص پیدا می‌کند بعدا مشخص می شود.

وی در مورد برگزاری امتحانات و اینکه آیا تغییری در روند فعلی شاهد خواهیم بود یا خیر افزود: امتحانات دوره تحصیلات تکمیلی، همانطور که کلاس‌هایشان حضوری هست، حضوری خواهد بود.

وی افزود: کلاس های درسی و امتحانات دوره کارشناسی نیز غیرحضوری است.

کد مطلب 6855588
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      50 3
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      علم را بازیچه نکنید برای این افراد از طریق جبران مادی کاری انجام شود وبا سهمیه ومعدل که ظلم به جامعه ومردم است ادامه ندهید وبگذارید کسانیکه توانایی دارند مدرک بگیرند وشاهد برخی مدرک داران بی سواد در پزشکی ومهندسی نباشیم
    • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      10 6
      پاسخ
      اینها واجب است ولی چرا هیئت علمی وبعضی دیگر نماینده مجلس و.. باید سهمیه داشته باشند؟
    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      3 2
      پاسخ
      سلام سهمیه مال تنبل هاست
    • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      0 2
      پاسخ
      ازمون سمپاد رو تعویق کنید ۲۹ خرداد زمان مناسبی نیست
    • تحصیلات تکمیلی IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      2 3
      پاسخ
      باید به استحضار جناب سیمایی برسونید که کلاسهای تحصیلات تکمیلی حضوری نبود، که می فرمایند؛ ،همانطور که کلاس حضوری بود ، امتحان هم حضوری خواهد بود. این عالانه نیست جناب سیمایی

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