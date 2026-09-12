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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

محمدی: ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی دروغ است

محمدی: ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی دروغ است

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: اینکه بعضاً گفته می‌شود سازمان تامین اجتماعی ورشکست شده، دروغ است. ما در «آستانه بحران» هستیم اما در نقطه بازگشت‌ناپذیر نیستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، غلامحسین محمدی، در دیدار با رئیس و اعضای کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی با اشاره بر ضرورت انسجام و وفاق در کشور با توجه به فرمایشات رهبری و رئیس جمهوری، افزود: با رویکرد اجماع و وفاق در کشور باید شرکای اجتماعی مطمئن شوند که در این سازمان سهم دارند و نظرات آنها در پیشبرد امور موثر است. افتراقی میان دولت و سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد و مسیری به‌جز این در شرایط امروز کشور انحراف است.

وی با تشریح وضعیت کنونی سازمان تامین اجتماعی، بر تلاش همه ذی نفعان برای عبور از شرایط دشوار کنونی تاکید کرد و گفت: با تلاش همکاران و همفکری ذی نفعان هیچ گزندی به سازمان وارد نمی‌شود. اینکه بعضاً گفته می‌شود سازمان ورشکست شده، دروغ است. ما در «آستانه بحران» هستیم اما در نقطه بازگشت‌ناپذیر نیستیم. در چنین شرایطی به تصمیمات درست نیاز داریم که این مسیر آغاز شده و با همفکری و همکاری تمامی ذینفعان با قوت ادامه پیدا می‌کند.

محمدی با بیان اینکه کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی با رویکرد و قوانین دولت و حوزه اجرایی آشنایی دارند؛ افزود: حساسیت این کانون درباره مسائل سازمان، سرمایه‌ای بزرگ است.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد نظام یکپارچه تأمین اجتماعی در کشور گفت: در سال‌های گذشته زمانی که منابع درآمدی کشور فراوان بوده به دلیل رویکرد خاص‌گرایی، تصمیمات اشتباهی اتخاذ شده است که مانع تشکیل نظام یکپارچه تأمین اجتماعی شده است.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی افزود: ایجاد نظام یکپارچه تأمین اجتماعی یک مطالبه ملی است. در حال حاضر بیمه‌های تجاری به خاطر ارتباط با نظام تنظیم‌گری، موفق‌ عمل می‌کنند اما نهاد تنظیم‌گری در تأمین اجتماعی نتوانستند یکپارچگی نهادی تأمین اجتماعی را ساماندهی کند و انبوهی از قوانین بر این سازمان تحمیل شد که در مجموع به منابع بیمه‌شدگان آسیب وارد کرد.

وی تصریح کرد: مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که عدم شمولیت تأمین اجتماعی به نیروی کار در کشور است و متأسفانه در اجرای اصل ۲۹قانون اساسی که تأمین اجتماعی حق همگانی است موفق نبودیم و نگاه ما تمهیدی بوده است. در برنامه هفتم پیشرفت کشور به این موارد توجه شده است. باید با همراهی و همکاری ذینفعان و تصمیم‌سازان در مسیر ایجاد تأمین اجتماعی برای همه که زمینه‌ساز عدالت اجتماعی در کشور است، حرکت کنیم.

کد مطلب 6944927
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • m IR ۰۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      4 0
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      انشالله که دروغ باشه اما چرا معوقات رو نمیدن واینکه چرا حقوق هارو براساس تورم اضافه نمیکنن؟
    • حامد IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      5 0
      پاسخ
      از پرداخت حقوق بازنشسته ها مشخصه
    • DE ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      5 0
      پاسخ
      خداراشکر، پس معوقات 6ماه قبل را دراسرع وقت پرداخت نمایید.
    • Sara IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      2 0
      پاسخ
      اگه ورشکست نشده چرا معوقات پرداخت نشده؟!؟؟؟؟؟!
    • عبدالرحیم یزدانجو IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      2 0
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      پس چرا. شش ماه تاخیر در پرداخت معوقات دارید..؟؟؟؟
    • ببژن IR ۰۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
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      پس دولت باید هرچه سریع تربدهکاریهایش را پرداخت کند سازمان شده حیاط خلوت دولتهای ادواری تا الان حق ناس هم چیز خوبی است
    • علی IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      آقای محمدی شما آمدین بدترشد معوقات هم دیگه خبری نشد
    • IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
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      اگرورشکست نیست معوقات مردم رابده
    • شهناز ابوعلی IR ۰۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      0 0
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      پس چرا حقوق من اضافه نشده هر جا رفتم جواب درست ندادن معوقات راهم ندادن
    • مجید IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
      0 0
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      انشاالله که شما راست می گویید.

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