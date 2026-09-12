مرز شلمچه برای ۲ ساعت و به صورت موقت بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سواری ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: صبح امروز بنا بر اعلام دولت عراق، مرز بین‌المللی شلمچه بسته شد و در پی آن امکان تردد از این مرز متوقف شد.

وی افزود: این وضعیت موجب بروز مشکل در تردد جمع قابل توجهی از اتباع عراقی حاضر در ایران و همچنین زائران ایرانی حاضر در عراق شد.

معاون سیاسی فرمانداری ویژه خرمشهر ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و در راستای تسهیل بازگشت و تردد زائران، مقرر شد مرز شلمچه به مدت دو تا سه ساعت به‌صورت موقت برای تردد این افراد بازگشایی شود.

سواری تصریح کرد: پس از پایان این بازه زمانی، مرز مجدداً بسته و تردد از آن متوقف شد.