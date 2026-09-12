به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم فضلالله کفیل ظهر شنبه در دوره آموزشی یاوران «ولایت» بسیج دانشآموزی استان اصفهان با عنوان «ایرانیوم»، بر ضرورت بازنگری در ساختار آموزشی و عملیاتی بسیج تأکید کرد و خروجیمحوری را معیار اصلی ارزیابی فعالیتهای این نهاد دانست.
سردار کفیل با آسیبشناسی فعالیتهای علمی و آموزشی، تصریح کرد: یکی از چالشهای جدی که باید مورد توجه قرار گیرد، فاصله گرفتن فعالیتهای آموزشی از میدان عمل است بهگونهای که بسیاری از دورهها و پایاننامهها در سطح تولید محتوای نظری متوقف شده و فاقد خروجی عملیاتی مشخص هستند.
وی افزود: نظریه زمانی ارزشمند است که راهگشای حل مسائل باشد. در حوزههای حساسی همچون عفاف و حجاب و سایر آسیبهای فرهنگی و اجتماعی، نیازمند نظریههایی هستیم که نه تنها صورتمسئله را تبیین کنند، بلکه مسیر برونرفت و راهکار عملیاتی ارائه دهند.
مسئول بسیج اقشار کشور با بیان اینکه هر طرح و ایدهای باید در معرض نقد و تکمیل قرار گیرد، گفت: هدف ما تبدیل طرحها به الگوهای کاربردی است. پس از اجرای هر طرح، باید شاخصهای دقیق ارزیابی تعیین شود تا میزان اثرگذاری آن در میدان عمل سنجیده شود. تربیت نیروی توانمند تنها گام نخست است و آنچه در نهایت اهمیت دارد، عملکرد این افراد و نقشآفرینیشان در محیط فعالیت است.
ضرورت جذب حداکثری با تکیه بر نقاط مشترک
سردار کفیل در بخش دیگری از سخنان خود، تعامل مؤثر با نسل جوان را اولویتی راهبردی دانست و با اشاره به رویکرد «هر ایرانی یک بسیجی» اظهار کرد: تحقق این آرمان مستلزم تغییر مدل ارتباطی ما با جامعه است. ما باید بتوانیم با تکیه بر نقاط مشترک، با طیفهای مختلف فکری ارتباط برقرار کنیم.
وی تأکید کرد: ممکن است فردی در برخی مبانی فکری با ما همنظر نباشد، اما نسبت به تمامیت ارضی، اقتدار کشور و آینده ایران دغدغهمند باشد؛ این نقطه اشتراک، بستری طلایی برای گفتوگو و مشارکت است. بسیج باید بتواند متناسب با ظرفیت و علاقه هر فرد، ارتباط مؤثری با آحاد جامعه بهویژه نسل دانشآموز و دانشجو برقرار کند.
پیشنهاد تشکیل «ستاد انرژی» در استانها
مسئول بسیج اقشار کشور در ادامه به چالشهای زیرساختی کشور پرداخت و با تأکید بر ضرورت مدیریت بحران، گفت: مسئله انرژی در حوزههای برق، گاز، آب، بنزین و گازوئیل، واقعیتی غیرقابلانکار است که نیازمند حکمرانی دقیق و مدیریت پیشگیرانه است.
سردار کفیل تصریح کرد: منطق سازمان بسیج باید بر پایه پیشبینی صحیح و آمادگی قبل از وقوع بحران باشد. وی با پیشنهاد تشکیل «ستاد انرژی» در استانها افزود: ایجاد این ستادها میتواند ظرفیتهای استانی را برای مدیریت بهینه مصرف، شناسایی پتانسیلهای تولید و کمک به رفع کاستیها و نیازمندیهای این حوزه بسیج کند.
وی ابراز کرد: بسیج باید در کنار مأموریتهای فرهنگی و اجتماعی، نسبت به مسائل اساسی کشور رویکردی کاملاً عملیاتی داشته باشد و از مرحله تولید نظریه، با شتاب به سمت اجرا و سنجش دقیق نتایج حرکت کند.
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