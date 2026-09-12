رفع تعهد ارزی ۵ میلیون یورو با پیگیری دستگاه قضایی اصفهان

سید محمد موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در زمینه پیگیری رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: به دستور دادستان کل کشور و رئیس کل دادگستری استان اصفهان، هیئت ویژه‌ای در دادستانی مرکز استان با هدف پیگیری مسائل مرتبط با رفع تعهدات ارزی تشکیل شده است.

وی افزود: در این هیئت، موضوعات مرتبط با تعهدات ارزی احصا و در دبیرخانه معاونت حقوق عامه دادستانی استان و هیئت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ضمن شناسایی موارد دارای مشکل، اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف آن‌ها انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ادامه داد: پرونده اشخاصی که مهلت ایفای تعهدات ارزی آن‌ها منقضی شده و نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اقدام نکرده‌اند، بررسی شده و از این افراد خواسته شده است پیش از تشکیل پرونده قضایی، نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند.

تعیین تکلیف بیش از ۵ میلیون یورو پیش از تشکیل پرونده

موسویان با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده گفت: با پیگیری دستگاه قضایی استان اصفهان و فعالیت هیئت ویژه رفع تعهدات ارزی، تاکنون بیش از ۵ میلیون یورو از تعهدات ارزی، پیش از تشکیل پرونده قضایی، تعیین تکلیف شده است.

وی تصریح کرد: این اقدامات حاصل همکاری و پیگیری دستگاه قضایی، سازمان بازرسی، دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی و کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان بوده است.

تأکید بر اعلام اسامی متخلفان ارزی

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان همچنین از رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خواست اسامی افرادی را که اقدام به صادرات کرده‌اند اما ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند، برای بررسی و پیگیری قانونی به دستگاه قضایی استان اعلام کند.

موسویان افزود: تاکنون برای برخی از این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است و مسئولان دستگاه‌های مرتبط باید در راستای این موضوع مهم و ملی، پیگیری‌های لازم را با جدیت انجام دهند.

وی ابراز کرد: تمامی اشخاصی که دارای تعهدات ارزی هستند باید در اسرع وقت نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت، دستگاه قضایی در چارچوب قانون با موارد تخلف، سریع، قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.