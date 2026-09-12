به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمالو، با تشریح جزئیات طراحی نسل جدید کارتهای هوشمند ملی، گفت: برنامهریزیها بهگونهای است که این کارتها در بهار ۱۴۰۶ وارد چرخه توزیع و بهرهبرداری شوند و پیشبینی میشود پس از راهاندازی کامل زیرساخت، صدور و تحویل آنها در کمتر از ۲۰ روز کاری امکانپذیر باشد.
وی با اشاره به اینکه در طراحی نسل جدید کارتهای ملی، تلفیق لایه هویت و لایه خدمت بهعنوان یکی از مهمترین ویژگیهای فنی در نظر گرفته شده است، افزود: این رویکرد با هدف تسهیل فرآیندهای اداری، ارتقای کیفیت احراز هویت و حذف ضرورت ارائه کپی مدارک هویتی به دستگاههای خدمترسان دنبال میشود.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: در نسل جدید کارتهای ملی، ضمن حفظ ویژگیهای امنیتی کارتهای قبلی، بهجای تراشه فیزیکی از QR Code دوبعدیِ کدگذاریشده با زوجکلیدهای مشخص استفاده میشود و با اتصال به زیرساختهای برخط، امکان استعلام آنی و احراز هویت دقیقتر فراهم خواهد شد. همچنین استفاده از ظرفیتهای هوش مصنوعی و کدهای یکبارمصرف پیامکی، از دیگر تمهیدات پیشبینیشده برای ارتقای امنیت این زیرساخت است.
جمالو با بیان اینکه در فرآیند جدید، شهروند پس از مراجعه به دستگاه خدمترسان و ثبت تصویر کارت، از طریق پیامک درباره اجازه ارائه اطلاعات هویتی خود تصمیمگیری میکند، گفت: تنها پس از تأیید شهروند، اپراتور مجاز به دریافت اطلاعات و تکمیل فرآیند خواهد بود. وی همچنین از پیشبینی «کیف هویت من» در زنجیره خدمات هویتی خبر داد که در زمان عدم دسترسی به مدارک فیزیکی، نیازهای ضروری مردم را پوشش میدهد.
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